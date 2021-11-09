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Майже тисячу невакцинованих освітян відсторонили від роботи на Волині

Вівторок, 9 листопада 2021, 02:52
фото: ФОТО КМДА

З 8 листопада, коли Волинь перейшла в "червону зону", в області офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів.

Джерело: заступниця обласного управління освіти Тетяна Соломіна, цитує Суспільне

Деталі: Серед відсторонених – 348 працівників закладів дошкільної освіти та 647 працівників шкіл.

Усього в області – 38 150 освітян.

Зі слів Соломіної, учні 396 шкіл на Волині наразі навчаються дистанційно.

Всього в області – 562 заклади загальної середньої освіти.

8 загальноосвітніх навчальних закладів пішли на канікули.

Що передувало: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив, що невакциновані працівники закладів освіти з 8 листопада мають бути відсторонені від роботи.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 8 листопада Волинську область у "червону" зону поширення коронавірусу.

Нагадаємо: У Чернівецькій області станом 8 листопада від роботи відсторонили 378 освітян області, які не вакцинувалися проти коронавірусу.

Теми: Волинська областьосвітакарантинвакцинація


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