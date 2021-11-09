Окупанти в Криму висунули Джелялу нове звинувачення

Затриманому окупантами кримськотатарському активісту Наріману Джелялу пред'явлено нове звинувачення у контрабанді вибухового пристрою.

Джерело: адвокат Джеляла Микола Полозов у facebook

Пряма мова: "Окрім раніше пред'явлених Наріману звинувачень у диверсії в організованій групі (п. "а" частиною 2 ст 281 Кримінального кодексу РФ) та у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 222.1 Кримінального кодексу Росії), сьогодні Нарімана Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою".

"Санкція за цією статтею становить від 7 до 12 років позбавлення волі".

Деталі: Полозов уточнив, що під час допиту Джелял скористався правом обвинуваченого не давати показань.

Крім того, адвокат повідомив, що стан здоров'я його підзахисного задовільний.

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