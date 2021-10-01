Джелял у "суді" окупантів заявив, що Росія репресує кримських татар

Наріман Джелял (Джелялов), якого ФСБ звинуватила в підриві газопроводу в Криму, програв так званий "суд" щодо звільнення його з-під варти. На засіданні він виступив з промовою, в якій звинуватив Росію в окупації українського півострова і політичному переслідуванні кримських татар.

Джерело: стенограма промови політв'язня, яку опублікував у Facebook його адвокат Микола Полозов

Пряма мова: "Повинен заявити, що вважаю кримінальне переслідування відносно себе політично мотивованим. Воно є наслідком моєї публічної, ясної і відкритої позиції щодо територіальної цілісності України, порушень прав людини в Криму, а також положення кримськотатарського народу в результаті дій російської влади з 2014 р.

Мені неодноразово доводилося бути свідком різних політично мотивованих судових процесів. Тому я не маю ілюзій щодо сьогоднішнього рішення.

Я повинен заявити, що абсолютно не вірю в російське правосуддя, коли справа стосується політичного переслідування, як у моєму випадку.

Однак це не зупиняє мене у справі боротьби за права людини, свободу і справедливість".

Деталі: Полозов розповів, що в п'ятницю у "Верховному суді Криму" відбувся розгляд апеляційних скарг на постанову "суду" першої інстанції про взяття Нарімана Джеляла під варту.

"Суддя" вирішив закрити засідання від преси й уже в закритому режимі відхилив клопотання затриманого про зміну запобіжного заходу і звільнення з-під арешту.

Єдине, на що "суд" пішов, так це скоротив термін утримання під вартою на один день - тепер він закінчується не 4, а 3 листопада.

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