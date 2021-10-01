Джелял у "суді" окупантів заявив, що Росія репресує кримських татар
Наріман Джелял (Джелялов), якого ФСБ звинуватила в підриві газопроводу в Криму, програв так званий "суд" щодо звільнення його з-під варти. На засіданні він виступив з промовою, в якій звинуватив Росію в окупації українського півострова і політичному переслідуванні кримських татар.
Джерело: стенограма промови політв'язня, яку опублікував у Facebook його адвокат Микола Полозов
Пряма мова: "Повинен заявити, що вважаю кримінальне переслідування відносно себе політично мотивованим. Воно є наслідком моєї публічної, ясної і відкритої позиції щодо територіальної цілісності України, порушень прав людини в Криму, а також положення кримськотатарського народу в результаті дій російської влади з 2014 р.
Мені неодноразово доводилося бути свідком різних політично мотивованих судових процесів. Тому я не маю ілюзій щодо сьогоднішнього рішення.
Я повинен заявити, що абсолютно не вірю в російське правосуддя, коли справа стосується політичного переслідування, як у моєму випадку.
Однак це не зупиняє мене у справі боротьби за права людини, свободу і справедливість".
Деталі: Полозов розповів, що в п'ятницю у "Верховному суді Криму" відбувся розгляд апеляційних скарг на постанову "суду" першої інстанції про взяття Нарімана Джеляла під варту.
"Суддя" вирішив закрити засідання від преси й уже в закритому режимі відхилив клопотання затриманого про зміну запобіжного заходу і звільнення з-під арешту.
Єдине, на що "суд" пішов, так це скоротив термін утримання під вартою на один день - тепер він закінчується не 4, а 3 листопада.
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Передісторія:
- 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія", яка передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
- 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
- У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.
- Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.