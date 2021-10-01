Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джелял у "суді" окупантів заявив, що Росія репресує кримських татар

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 16:31
Джелял у суді окупантів заявив, що Росія репресує кримських татар
Наріман Джелял (фото з Facebook-сторінки Миколи Полозова)

Наріман Джелял (Джелялов), якого ФСБ звинуватила в підриві газопроводу в Криму, програв так званий "суд" щодо звільнення його з-під варти. На засіданні він виступив з промовою, в якій звинуватив Росію в окупації українського півострова і політичному переслідуванні кримських татар.

Джерело: стенограма промови політв'язня, яку опублікував у Facebook його адвокат Микола Полозов

Пряма мова: "Повинен заявити, що вважаю кримінальне переслідування відносно себе політично мотивованим. Воно є наслідком моєї публічної, ясної і відкритої позиції щодо територіальної цілісності України, порушень прав людини в Криму, а також положення кримськотатарського народу в результаті дій російської влади з 2014 р.

Мені неодноразово доводилося бути свідком різних політично мотивованих судових процесів. Тому я не маю ілюзій щодо сьогоднішнього рішення.

Я повинен заявити, що абсолютно не вірю в російське правосуддя, коли справа стосується політичного переслідування, як у моєму випадку.

Однак це не зупиняє мене у справі боротьби за права людини, свободу і справедливість".

Деталі: Полозов розповів, що в п'ятницю у "Верховному суді Криму" відбувся розгляд апеляційних скарг на постанову "суду" першої інстанції про взяття Нарімана Джеляла під варту.

"Суддя" вирішив закрити засідання від преси й уже в закритому режимі відхилив клопотання затриманого про зміну запобіжного заходу і звільнення з-під арешту.

Єдине, на що "суд" пішов, так це скоротив термін утримання під вартою на один день - тепер він закінчується не 4, а 3 листопада.

Читати також: Щоденник полоненого Нарімана Джеляла

Передісторія:

  • 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія", яка передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
  • У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіякримські татарисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
Усі новини...
Реклама: