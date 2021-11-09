У "червону зону" планують віднести 18-й регіон України

Міністерство охорони здоров'я пропонує віднести Черкаську область до червоної зони епідемічної небезпеки.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада, МОЗ

Пряма мова Ляшка: "Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської, 18-ї області, у червоний рівень епідемічної небезпеки.

У зоні ризику Вінницька та все ще Харківська область".

Епідемічні показники і карантинні зони МОЗ

Деталі: Нині у червоній зоні перебувають Київ і Київська область, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька й Чернігівська області.

У жовтій області залишаються лише Кіровоградська і Тернопільська області.

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