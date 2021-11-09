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У "червону зону" планують віднести 18-й регіон України

Вівторок, 9 листопада 2021, 10:19
"Швидка", фото з офіційного порталу Києва

Міністерство охорони здоров'я пропонує віднести Черкаську область до червоної зони епідемічної небезпеки. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада, МОЗ

Пряма мова Ляшка: "Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської, 18-ї області, у червоний рівень  епідемічної небезпеки. 

У зоні ризику Вінницька та все ще Харківська область". 

Епідемічні показники і карантинні зони
Епідемічні показники і карантинні зони
МОЗ

Деталі: Нині у червоній зоні перебувають Київ і Київська область, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька й Чернігівська області. 

У жовтій області залишаються лише Кіровоградська і Тернопільська області. 

Передісторія: 

  • На 23 жовтня в Україні "червоними" були 6 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.
  • Із 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області офіційно стали "червоними".
  • Із 30 жовтня вже 15 областей стали "червоними зонами" поширення коронавірусу: додали Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку й Чернігівську області.
  • Із 1 листопада у "червону" зону відправили столицю – Київ.
  • Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу. 

Олена Рощенко, УП
Теми: епідеміякарантинМОЗ


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