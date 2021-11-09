У "червону зону" планують віднести 18-й регіон України
Міністерство охорони здоров'я пропонує віднести Черкаську область до червоної зони епідемічної небезпеки.
Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 9 листопада, МОЗ
Пряма мова Ляшка: "Наразі 17 регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання до Кабінету міністрів про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської, 18-ї області, у червоний рівень епідемічної небезпеки.
У зоні ризику Вінницька та все ще Харківська область".
Деталі: Нині у червоній зоні перебувають Київ і Київська область, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька й Чернігівська області.
У жовтій області залишаються лише Кіровоградська і Тернопільська області.
Передісторія:
- На 23 жовтня в Україні "червоними" були 6 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.
- Із 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області офіційно стали "червоними".
- Із 30 жовтня вже 15 областей стали "червоними зонами" поширення коронавірусу: додали Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку й Чернігівську області.
- Із 1 листопада у "червону" зону відправили столицю – Київ.
- Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу.