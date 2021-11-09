НАЗК також просить Зеленського ветувати закон про гроші партій

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав президента Володимира Зеленського ветувати закон, який вносить зміни до регулювання фінансування діяльності політичних партій.

Джерело: повідомлення НАЗК

Деталі: Новіков вказує, що під час голосування за закон в Раді нардепи внесли зміни, які можуть дозволити партіям приховувати свої справжні витрати. Він стверджує, що введення в дію цього закону стане дозволить впливати "фінансово-промисловим групам на політику". НАЗК також направило Зеленському пропозиції зі змінами, які слід внести.

Дослівно: "У чому недоліки прийнятого закону?

не відновлює звітування партій, яке було призупинене на початку 2020 року через карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19. Це важливо, оскільки всі парламентські партії зараз отримують державне фінансування за рахунок коштів платників податків, проте жодна з них не подала звіту навіть за І квартал 2021 року;

дозволяє партіям звітувати не про всі свої фінансові зобов’язання. Так, партії можуть звітувати виключно про зобов’язання, термін виконання яких уже настав і партія їх не виконала. Тобто в недоброчесних партій з’являється можливість пояснювати свої "сумнівні" витрати "простроченими фінансовими зобов’язаннями";

дозволяє не вважати внесками на користь партії роботи, товари чи послуги, які необхідні для протидії COVID-19 без визначення періоду дії цієї норми (безстроково). Ця норма не зважаючи на свою важливу ціль дозволить партіям ігнорувати встановлені законом ліміти на здійснення внесків та не відображати ці внески та відповідні витрати у звіті".

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