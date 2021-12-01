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Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і його гостями: міг говорити про вибори

Середа, 1 грудня 2021, 08:55
Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і його гостями: міг говорити про вибори
Рінат Ахметов, фото UA-Футбол

22 листопада телеведучий Савік Шустер святкував у Вільнюсі свій день народження з відомими особистостями та політиками, одночасно у Вільнюсі перебував бізнесмен Рінат Ахметов. 

Джерело: розслідування "Української правди

Деталі: 22 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував у соцмережах фото, на якому він, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера у Вільнюсі. 

За даними "Української правди", у неділю 21 листопада в аеропорт "Бориспіль" приїхав олігарх Рінат Ахметов. 

Туди ж приїхали Аваков, Гройсман, Гордон, Комаровський, а також співвласник "Савік Шустер Студіо" Павло Єлізаров. 

Того дня два літаки злетіли з "Борисполя" майже одночасно: "Аеробус" Ахметова полетів у Париж (Франція), а чартерний "Боінг-733" полетів до Вільнюса (Литва)

22 листопада борт Ахметова теж прибув до Вільнюса. 

Шустер вирішив відсвяткувати у Вільнюсі своє 69-річчя. 

У Вільнюс прилетів і брат київського мера, боксер Володимир Кличко. Віталій Кличко не зміг бути у зв’язку з днем народження доньки. 

Ріната Ахметова не було видно серед гостей. 

За інформацією джерела УП у політичних колах, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах.  

23 листопада з Вільнюса до Києва прилетів борт Ахметова, а за три години по тому тут же приземлився літак із Шустером та гостями. 

Шустер на момент публікації не дав коментаря УП, Ахметов на запитання "Української правди" відповідати відмовився. 

Віталій Кличко повідомив, що Володимир Кличко – поза політикою і не уповноважений вести переговори від його імені. 

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні 26 листопада заявив, що Савік Шустер – один із дестабілізаторів ситуації в країні, а також що на 1 грудня планувався державний переворот, у який хотіли втягнути Ріната Ахметова. 

25 березня 2014 року Петро Порошенко перед президентськими виборами зустрічався з олігархом Дмитром Фірташем і Віталієм Кличком: нібито випадково, приїхавши на день народження Володимира Кличка.

Відео Михайла Ткача, УП

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Теми: Ахметоввибори
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