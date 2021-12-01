Зеленський: "Ми не зможемо зупинити війну без прямого діалогу із Росією"
Президент Володимир Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.
Джерело: щорічне звернення президента з трибуни парламенту 1 грудня
Пряма мова: "Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають.
Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія, і не боятися зараз говорити один одному правду.
Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте, а якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити".
Деталі: Також президент зазначив, що Україна не зможе зупинити війну без українського війська.
За словами Зеленського, він не боїться прямого діалогу із Росією.
Що передувало:
- На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України"".
- Крім того, Україна передала РФ через Туреччину повністю верифікований список на обмін, але РФ
- 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.
- Прес-секретар президента Росії заявив, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.