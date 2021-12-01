Зеленський: "Ми не зможемо зупинити війну без прямого діалогу із Росією"

Президент Володимир Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.

Джерело: щорічне звернення президента з трибуни парламенту 1 грудня

Пряма мова: "Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають.

Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія, і не боятися зараз говорити один одному правду.

Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте, а якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити".

Деталі: Також президент зазначив, що Україна не зможе зупинити війну без українського війська.

За словами Зеленського, він не боїться прямого діалогу із Росією.

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