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Арахамія про наміри Ахметова: "Блок РАЯ" ми анонсували ще до Вільнюса  

Середа, 1 грудня 2021, 11:30
Арахамія про наміри Ахметова: Блок РАЯ ми анонсували ще до Вільнюса  
Давид Арахамія, фото партії "Слуга народу"

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія натякає, що олігарх Рінат Ахметов фінансує створення нової політичної сили, яка б протистояла "Слузі народу". 

Джерело: Давид Арахамія журналістам у кулуарах парламенту, коментуючи розслідування Михайла Ткача на "Українській правді" щодо ймовірних зустрічей Ахметова у Вільнюсі

Пряма мова: "Класне розслідування. Треба подивитися, де буде. Останнє розслідування пана Ткача (про відпочинок Володимира Зеленського та Андрія Єрмака у "Синьогорі" – УП) на "Україні 24" йшло цілодобово. Сьогодні включу і буду дивитися, скільки разів повторять розслідування пана Ткача по Вільнюсу на "Україна 24". 

Деталі: На думку Арахамії, це відео може довести, що Ткач "не працює на олігархів, а знімає про всіх". 

На запитання, чи може йтися про створення нової політичної сили, яка складатиме конкуренцію партії "Слуга народу", Арахамія відповів, що Олександр Корнієнко "блок РАЯ (Разумков, Аваков, Яценюк – ред.) анонсував ще задовго до ВІльнюса".

На зауваження, що "Р (Разумкова – ред.) не було у Вільнюсі", Арахамія сказав, що "Р там генеральний спонсор тусовочки". 

"Йде відкрите фінансування і розхитування. Ви що думаєте, пан Соха – ідеологічний "тушка", що вийшов (зі "Слуги народу")? Я думаю, що він узяв від півмільйона до мільйона доларів від одного з героїв розслідування пана Ткача", – додав Арахамія. 

Цьому передувало: 1 грудня вийшов сюжет "Української правди" про те, що 22 листопада телеведучий Савік Шустер святкував у Вільнюсі свій день народження з відомими особистостями та політиками, одночасно у Вільнюсі перебував бізнесмен Рінат Ахметов. 

За інформацією джерела УП у політичних колах, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах. 

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков створив міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика" і планував створити політичну партію.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і експрем’єр Арсеній Яценюк спростовували чутки про створення партії з ексспікером Дмитром Разумковим.

"Українська правда" у Threads

Теми: АрахаміяАхметовРазумков Дмитро
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