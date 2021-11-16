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Разумков підтвердив, що створюватиме партію

Вівторок, 16 листопада 2021, 10:17
Разумков підтвердив, що створюватиме партію
Дмитро Разумков. фото з сайту парламенту

Позафракційний народний депутат, ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков розрахує, що більшість членів створеного ним міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" надалі приєднається до створення його політичної партії.

Джерело: Розумков у коментарі журналістам у кулуарах парламенту 16 листопада, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Партія обов'язково буде. Якщо ми говоримо про тих, хто увійшов до МФО, то я сподіваюся, що більша частина з них буде готова приєднатися до будівництва партії, створення партії. Ми не створюватимемо проєкт - проєктів у нас вистачає, а ось із партіями - у нас проблема. Тому ми готуватимемо партію".

Деталі: Разумков зазначив, що має намір зустрічатися із членами свого МФО "досить часто", оскільки "це командна робота".

"Наприклад, ми вчора зустрічалися: обговорювали ті питання, які є на порядку денному. Новини обговорювали: наприклад, те саме електронне голосування, що є прямою дорогою до узурпації влади: через кілька років нам просто намалюють результати виборів", - уточнив політик.

Передісторія:

  • 5 листопада стало відомо про бажання колишнього голови Ради створити власне міжфракційне об’єднання, куди доєднаються деякі депутати "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.
  • Останні соціологічні опитування показують суттєве зростання президентського рейтингу Разумкова. Його відставку з посади спікера парламенту підтримало лише 8% українців.
  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.
  • Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою "Розумна політика", серед них 21 "слуга" і два "батьківщинівці".

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков Дмитропартії
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