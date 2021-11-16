Разумков підтвердив, що створюватиме партію
Позафракційний народний депутат, ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков розрахує, що більшість членів створеного ним міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" надалі приєднається до створення його політичної партії.
Джерело: Розумков у коментарі журналістам у кулуарах парламенту 16 листопада, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Партія обов'язково буде. Якщо ми говоримо про тих, хто увійшов до МФО, то я сподіваюся, що більша частина з них буде готова приєднатися до будівництва партії, створення партії. Ми не створюватимемо проєкт - проєктів у нас вистачає, а ось із партіями - у нас проблема. Тому ми готуватимемо партію".
Деталі: Разумков зазначив, що має намір зустрічатися із членами свого МФО "досить часто", оскільки "це командна робота".
"Наприклад, ми вчора зустрічалися: обговорювали ті питання, які є на порядку денному. Новини обговорювали: наприклад, те саме електронне голосування, що є прямою дорогою до узурпації влади: через кілька років нам просто намалюють результати виборів", - уточнив політик.
Передісторія:
- 5 листопада стало відомо про бажання колишнього голови Ради створити власне міжфракційне об’єднання, куди доєднаються деякі депутати "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.
- Останні соціологічні опитування показують суттєве зростання президентського рейтингу Разумкова. Його відставку з посади спікера парламенту підтримало лише 8% українців.
- Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.
- Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою "Розумна політика", серед них 21 "слуга" і два "батьківщинівці".