Разумков підтвердив, що створюватиме партію

Позафракційний народний депутат, ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков розрахує, що більшість членів створеного ним міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" надалі приєднається до створення його політичної партії.

Джерело: Розумков у коментарі журналістам у кулуарах парламенту 16 листопада, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Партія обов'язково буде. Якщо ми говоримо про тих, хто увійшов до МФО, то я сподіваюся, що більша частина з них буде готова приєднатися до будівництва партії, створення партії. Ми не створюватимемо проєкт - проєктів у нас вистачає, а ось із партіями - у нас проблема. Тому ми готуватимемо партію".

Деталі: Разумков зазначив, що має намір зустрічатися із членами свого МФО "досить часто", оскільки "це командна робота".

"Наприклад, ми вчора зустрічалися: обговорювали ті питання, які є на порядку денному. Новини обговорювали: наприклад, те саме електронне голосування, що є прямою дорогою до узурпації влади: через кілька років нам просто намалюють результати виборів", - уточнив політик.

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