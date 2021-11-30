Нардеп оголосив про вихід з фракції "Слуга народу"

Депутат-мажоритарник Роман Соха повідомив про свій вихід з фракції "Слуга народу" через непогодження з кадровою політикою президента Володимира Зеленського.

Джерело: Соха під час виступу з трибуни парламенту

Пряма мова Сохи: "Я з першого дня підтримував Володимира Зеленського і долучився до формування Зе-команди у Запоріжжі. Адже він декларував те, чого ми чекали усі роки незалежності…

Сьогодні я бачу призначення пана Шурми заступником (голови) Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського "Опозиційного блоку", він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології… Для мене особисто Шурма – це остання крапля, мені соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста Харківських угод Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах.

Я не хочу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори…

Саме тому й ухвалив важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції "Слуга народу".

Деталі: Після цього він передав щось спікеру Руслану Стефанчуку, ймовірно, заяву про вихід.

Нагадаємо: Соха підтримує ексспікера Дмитра Разумкова та вступить до міжфракційного об’єднання "Розумна політика".