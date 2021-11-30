Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нардеп оголосив про вихід з фракції "Слуга народу"

Вівторок, 30 листопада 2021, 11:27
скриншот

Депутат-мажоритарник Роман Соха повідомив про свій вихід з фракції "Слуга народу" через непогодження з кадровою політикою президента Володимира Зеленського.

Джерело: Соха під час виступу з трибуни парламенту

Пряма мова Сохи: "Я з першого дня підтримував Володимира Зеленського і долучився до формування Зе-команди у Запоріжжі. Адже він декларував те, чого ми чекали усі роки незалежності…

Сьогодні я бачу призначення пана Шурми заступником (голови) Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського "Опозиційного блоку", він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології… Для мене особисто Шурма – це остання крапля, мені соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста Харківських угод Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах.

Я не хочу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори…

Саме тому й ухвалив важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції "Слуга народу".

Деталі: Після цього він передав щось спікеру Руслану Стефанчуку, ймовірно, заяву про вихід.

Нагадаємо: Соха підтримує ексспікера Дмитра Разумкова та вступить до міжфракційного об’єднання "Розумна політика".

Роман Петренко, УП
Теми: Верховна РадаСлуга народуРазумков Дмитро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини четверга і ночі: вихід областей з "червоної" зони, заява Лаврова

Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО

Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"

Кличко назвав нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова

ВІДЕОЕлектростанція Ахметова применшила масштаб аварії й не пустила перевірку – ЗМІ

Усі новини...
Верховна Рада
Відставку Сенниченка можуть розглянути в Раді через тиждень
Виступ Зеленського у Раді: Корнієнко закликав нардепів поводитися культурно
Держбюджет-2022 планують розглянути в четвер
Останні новини
08:44
Британія ввела санкції проти "Беларуськалію" і білоруських пропагандистів
08:31
37% дорослих українців повністю щеплені проти Covid-19 
08:24
Covid в Україні: за добу 13 777 хворих і 509 померлих
08:00
Головні новини четверга і ночі: вихід областей з "червоної" зони, заява Лаврова
07:21
Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
06:52
Covid у світі: за добу заразились майже 700 тисяч осіб
06:19
В Іспанії та 5-ти штатах США виявили перші випадки "омікрону"
05:31
Різні комбінації вакцин можуть посилити захист від коронавірусу – дослідження
04:52
Зеленський поговорив з Трюдо про посилення санкційного тиску на Росію
04:28
Двері поки що зачинені – Кулеба про приєднання України до НАТО
Усі новини...