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Нардеп оголосив про вихід з фракції "Слуга народу"

Вівторок, 30 листопада 2021, 10:27
Нардеп оголосив про вихід з фракції Слуга народу
скриншот

Депутат-мажоритарник Роман Соха повідомив про свій вихід з фракції "Слуга народу" через непогодження з кадровою політикою президента Володимира Зеленського.

Джерело: Соха під час виступу з трибуни парламенту

Пряма мова Сохи: "Я з першого дня підтримував Володимира Зеленського і долучився до формування Зе-команди у Запоріжжі. Адже він декларував те, чого ми чекали усі роки незалежності…

Сьогодні я бачу призначення пана Шурми заступником (голови) Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського "Опозиційного блоку", він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі, використовуючи брудні технології… Для мене особисто Шурма – це остання крапля, мені соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста Харківських угод Руслана Демченка. Цих людей не має бути на державних посадах.

Я не хочу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори…

Саме тому й ухвалив важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції "Слуга народу".

Деталі: Після цього він передав щось спікеру Руслану Стефанчуку, ймовірно, заяву про вихід.

Нагадаємо: Соха підтримує ексспікера Дмитра Разумкова та вступить до міжфракційного об’єднання "Розумна політика".

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народуРазумков Дмитро
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