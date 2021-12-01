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Шустер відреагував на сюжет УП про його день народження спогадами про КДБ і віршем

Середа, 1 грудня 2021, 13:38
Савік Шустер, фото "Савік Шустер Студіо", 3s.tv

Журналіст і телеведучий Савік Шустер не став розкривати список гостей на святкуванні свого дня народження у Вільнюсі і ніяк не прокоментував те, що того ж дня у столиці Литви перебував олігарх Рінат Ахметов.

Джерело: відповідь журналіста Савіка Шустера журналісту Михайлу Ткачу після публікації сюжету на "Українській правді"

Деталі: Шустер повідомив, що "не встиг відповісти" на запит Ткача напередодні виходу сюжету про день народження Шустера у Вільнюсі, 30 листопада.

Телеведучий зазначив, що "крім конспірологічних теорій є ще й дійсність: робота, особисте життя зі своїми проблемами та нюансами".

Пряма мова Шустера: "22 листопада мені виповнилося 69 років. Дата не кругла, але для мене символічна: 22 листопада 1971 року я відзначав із друзями своє 19-річчя у моєму рідному Вільнюсі, а 23 листопада назавжди залишив СРСР. Це сталося рівно 50 років тому. Ось це для мене – кругла дата та сенс цієї подорожі.

Тому я вирішив 22 листопада 2021 року бути з друзями на батьківщині. Я показав їм мою Литву, розповів про історію Великого князівства Литовського, що тягнеться ледь не до Москви, мої гості дізналися, чому до радянської, а потім нацистської окупації Вільнюс називали Північним Єрусалимом, яким символом було кафе "Неринга" для багатьох дисидентів.

Сучасна політика мене мало цікавила цими днями, її я обговорював у суботу, 19 листопада, під час моєї участі у форумі Future of Democracy у Вільнюсі.

Тоді, у 1971 році список гостей мого дня народження, найімовірніше, опинився в КДБ, гебісти ретельно стежили за тими, хто від'їжджає. Зараз, сподіваюся, інші часи і список гостей на моєму дні народження я залишу при собі".

Деталі: Шустер ніяк не прокоментував інформацію, викладену в сюжеті, щодо поїздки Ахметова до Вільнюса одночасно з гостями Шустера та ймовірних переговорів олігарха щодо кандидатів на парламентські та президентські вибори.

Натомість Шустер поділився своїм віршем (наводимо його в оригіналі):

"Шестьдесят девять. Для кого эротика,

Для других – грязь.

Эмиграция. Для кого свобода,

Для других  – мразь.

Родина. Для кого измена,

Для других – мечта.

Правда – для меня воздух,

Для других – вода".

Передісторія:

  • 1 грудня вийшов сюжет "Української правди" про те, що 22 листопада телеведучий Савік Шустер святкував у Вільнюсі свій день народження з відомими особистостями та політиками, одночасно у Вільнюсі перебував бізнесмен Рінат Ахметов. За інформацією джерела УП, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах. 
  • Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на це заявив, що Олександр Корнієнко "блок РАЯ (Разумков, Аваков, Яценюк – ред.) анонсував ще задовго до ВІльнюса".
  • У листопаді колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков створив міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика" і планував створити політичну партію.
  • Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і експрем’єр Арсеній Яценюк спростовували чутки про створення партії з ексспікером Дмитром Разумковим.

Теми: ШустерЛитваАхметов


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