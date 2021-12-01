Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Український політв’язень оголосив голодування в російському СІЗО

Середа, 1 грудня 2021, 18:20
Іван Яцкін. Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування як знак протесту проти умов його утримання в слідчому ізоляторі.

Джерело: telegram-канал Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової 

Пряма мова Денісової: "З боку російських тюремників стосовно Івана Яцкіна систематично здійснюються провокації. Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, був підданий приниженню: у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання.

Також повністю ігнорується стан здоров’я Івана, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння. Медична допомога йому не надається. Голодування у такому стані може призвести до найгіршого".

Деталі: Яцкіна етапували з ізолятора в тимчасово окупованому Криму до сумнозвісного СІЗО №1 в Саратові.

Денісова звернулась до омбудсмана Росії Тетяни Москалькової простежити та забезпечити належні умови утримання для Яцкіна. 

Передісторія: 

  • Окупаційний суд у Криму засудив у травні Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму.
  • У жовтні 2019 року російські спецслужби затримали та таємно вивезли жителя Криму Яцкіна на територію Росії, звинувативши його в державній зраді. Сам політв’язень свою провину не визнає.

Теми: політв'язніомбудсменКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни

Україна про "порушення кордону" з Білоруссю: перетину не було

Байден говоритиме з Путіним про Україну, розмова відбудеться у вівторок – Кремль

відео, фото, оновленоБілорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону"

Борт "Аерофлоту" ледь не зіткнувся з літаком ВПС США поблизу Криму – росЗМІ

Bild: План-максимум Кремля – дві третини України, включно з Києвом

Усі новини...
політв'язні
Стан українського в'язня Кремля Дудки суттєво погіршився – омбудсмен
Обвинувачений у справі катівні "Ізоляція" Бражніков покинув Україну і просить притулку у Франції
Політв'язня Марченка етапували в Бурятію — дружина
Останні новини
00:33
Білий дім підтвердив: 7 грудня Байден обговорюватиме з Путіним Україну
23:54
У Польщі заявили про затримання російського судна з п’яним екіпажем
23:38
Пушилін після з'їзду "Єдиної Росії" заявив, що хоче "діалогу із Зеленським"
22:41
відео, фотоВ Індонезії вивергнувся вулкан
21:59
Ердоган готовий організувати діалог Путіна та Зеленського, бо побоюється війни
21:17
В афганському Кабулі може відкритися спільна європейська дипмісія
20:56
Всупереч очікуванням Росії ВООЗ перенесла оцінку "Спутника V" на 2022 рік
20:34
Німеччина отримає нового канцлера незабаром, СДПН вже схвалила коаліцію
19:56
фотоКоронавірус добрався до бегемотів
19:34
Нацгвардія поповнилася групою снайперів, навчених за стандартами НАТО
Усі новини...