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Український політв’язень оголосив голодування в російському СІЗО

Середа, 1 грудня 2021, 17:20
Український політв’язень оголосив голодування в російському СІЗО
Іван Яцкін. Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини

Український політв’язень Іван Яцкін оголосив голодування як знак протесту проти умов його утримання в слідчому ізоляторі.

Джерело: telegram-канал Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової 

Пряма мова Денісової: "З боку російських тюремників стосовно Івана Яцкіна систематично здійснюються провокації. Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, був підданий приниженню: у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання.

Також повністю ігнорується стан здоров’я Івана, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння. Медична допомога йому не надається. Голодування у такому стані може призвести до найгіршого".

Деталі: Яцкіна етапували з ізолятора в тимчасово окупованому Криму до сумнозвісного СІЗО №1 в Саратові.

Денісова звернулась до омбудсмана Росії Тетяни Москалькової простежити та забезпечити належні умови утримання для Яцкіна. 

Передісторія: 

  • Окупаційний суд у Криму засудив у травні Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму.
  • У жовтні 2019 року російські спецслужби затримали та таємно вивезли жителя Криму Яцкіна на територію Росії, звинувативши його в державній зраді. Сам політв’язень свою провину не визнає.

Теми: політв'язніомбудсменКрим
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