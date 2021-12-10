Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мексиці перекинулася вантажівка з мігрантами, 53 загиблих

П'ятниця, 10 грудня 2021, 03:17
У Мексиці перекинулася вантажівка з мігрантами, 53 загиблих
фото: twitter

Вантажівка, в якій перебувало понад 100 імовірних мігрантів з Центральної Америки, перекинулася і врізалася в міст на півдні Мексики в четвер, у результаті чого загинули щонайменше 49 людей.

Джерело: Associated Press

Деталі: Луїс Мануель Морено, глава Управління цивільної оборони мексиканського штату Чіапас, заявив, що за попередніми оцінками, загинули 49 осіб і 58 отримали поранення.

За його словами, 21 травмованого доставили до місцевих лікарень.

Аварія сталася на шосе, що веде до столиці штату Чіапас.

Схоже, жертви були іммігрантами з Центральної Америки, хоча їхня національність поки не підтверджена. Морено повідомив, що деякі з тих, хто вижив, сказали, що вони із сусідньої країни Гватемали.

Морено сказав, що швидкість і велика кількість людей у вантажівці могли спричинити її перекидання, і коли транспортний засіб перекинувся, він врізався в основу сталевого пішохідного мосту.

Біля місця ДТП на дорозі був вигин, який міг стати причиною ДТП.

Рятувальники, які першими прибули на місце події, на правах анонімності сказали, в кузові вантажівки, коли вона розбилася, було ще більше мігрантів, які втекли, боячись бути затриманими імміграційними агентами.

Один фельдшер сказав, що деякі з тих, хто втік до околиць, були закривавлені або в синцях.

Поки невідомо, чи вижив водій вантажівки.

Мігранти, які вижили, розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2500 до 3500 доларів за перевезення до центрального мексиканського штату Пуебла.

Опинившись там, вони, ймовірно, уклали б контракт з іншою групою контрабандистів мігрантів, щоб вони доставили їх до кордону США.

Протягом останніх місяців мексиканська влада намагалася перешкодити мігрантам великими групами наближатися до кордону США, але потік незаконного ввезення мігрантів продовжується.

Оновлено: Кількість загиблих у ДТП з мігрантами в Мексиці зросла до 53 осіб.

Нагадаємо: Кількість мігрантів, затриманих на кордоні США і Мексики в липні, сягнула 21-річного максимуму – мова йде про понад 200 тисяч осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: МексикаДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Мексика
Такий ритуал: мер містечка у Мексиці "одружився" з крокодилом
Країна під моєю шкірою
У Мексиці через сильну спеку з водосховища "винирнула" церква XVI сторіччя
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: