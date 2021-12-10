У Мексиці перекинулася вантажівка з мігрантами, 53 загиблих

Вантажівка, в якій перебувало понад 100 імовірних мігрантів з Центральної Америки, перекинулася і врізалася в міст на півдні Мексики в четвер, у результаті чого загинули щонайменше 49 людей.

Джерело: Associated Press

Деталі: Луїс Мануель Морено, глава Управління цивільної оборони мексиканського штату Чіапас, заявив, що за попередніми оцінками, загинули 49 осіб і 58 отримали поранення.

За його словами, 21 травмованого доставили до місцевих лікарень.

Аварія сталася на шосе, що веде до столиці штату Чіапас.

Схоже, жертви були іммігрантами з Центральної Америки, хоча їхня національність поки не підтверджена. Морено повідомив, що деякі з тих, хто вижив, сказали, що вони із сусідньої країни Гватемали.

Морено сказав, що швидкість і велика кількість людей у вантажівці могли спричинити її перекидання, і коли транспортний засіб перекинувся, він врізався в основу сталевого пішохідного мосту.

Біля місця ДТП на дорозі був вигин, який міг стати причиною ДТП.

Рятувальники, які першими прибули на місце події, на правах анонімності сказали, в кузові вантажівки, коли вона розбилася, було ще більше мігрантів, які втекли, боячись бути затриманими імміграційними агентами.

Один фельдшер сказав, що деякі з тих, хто втік до околиць, були закривавлені або в синцях.

Поки невідомо, чи вижив водій вантажівки.

Мігранти, які вижили, розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2500 до 3500 доларів за перевезення до центрального мексиканського штату Пуебла.

Опинившись там, вони, ймовірно, уклали б контракт з іншою групою контрабандистів мігрантів, щоб вони доставили їх до кордону США.

Протягом останніх місяців мексиканська влада намагалася перешкодити мігрантам великими групами наближатися до кордону США, але потік незаконного ввезення мігрантів продовжується.

Оновлено: Кількість загиблих у ДТП з мігрантами в Мексиці зросла до 53 осіб.

Нагадаємо: Кількість мігрантів, затриманих на кордоні США і Мексики в липні, сягнула 21-річного максимуму – мова йде про понад 200 тисяч осіб.