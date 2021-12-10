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В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших

Пятница, 10 декабря 2021, 03:17
В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
фото: twitter

Грузовик, в котором находились более 100 вероятных мигрантов из Центральной Америки, перевернулся и врезался в мост на юге Мексики в четверг, в результате чего погибли по меньшей мере 49 человек.

Источник: Associated Press

Детали: Луис Мануэль Морено, глава Управления гражданской обороны мексиканского штата Чьяпас, заявил, что по предварительным оценкам погибли 49 человек и 58 получили ранения.

По его словам, 21 травмированный был доставлен в местные больницы.

Авария произошла на шоссе, ведущем в столицу штата Чьяпас.

Похоже, жертвы были иммигрантами из Центральной Америки, хотя их национальность пока не подтверждена. Морено сообщил, что некоторые из выживших сказали, что они из соседней страны Гватемалы.

Морено сказал, что скорость и большое количество людей в грузовике могли вызвать его опрокидывание, и когда транспортное средство перевернулось, оно врезалось в основу стального пешеходного моста.

У места ДТП на дороге был изгиб, который мог стать причиной ДТП.

Спасатели, первыми прибывшие на место происшествия, на правах анонимности сказали, в кузове грузовика, когда он разбился, было еще больше мигрантов, которые сбежали, боясь быть задержанными иммиграционными агентами.

Один фельдшер сказал, что некоторые из бежавших в окрестности были окровавлены или в синяках.

Пока неизвестно, выжил ли водитель грузовика.

Выжившие мигранты рассказали, что сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от 2500 до 3500 долларов за перевозку в центральный мексиканский штат Пуэбла.

Оказавшись там, они, вероятно, заключили бы контракт с другой группой контрабандистов мигрантов, чтобы они доставили их на границу США.

В последние месяцы мексиканская власть пыталась помешать мигрантам большими группами приближаться к границе США, но поток незаконного ввоза мигрантов продолжается.

Обновлено: Число погибших в ДТП с мигрантами в Мексике возросло до 53 человек.

Напомним: Количество мигрантов, задержанных на границе США и Мексики в июле, достигло 21-летнего максимума - речь идет о более 200 тысяч человек.

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Темы: МексикаДТП
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