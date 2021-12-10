Ескалація Росії: Байден обговорив ситуацію з "Бухарестською дев'яткою"

Президент Штатів Джо Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощення військ Росії на кордоні з Україною.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Лідери обговорили дестабілізуюче військове нарощування Росії вздовж кордону України та потребу в об’єднаній, готовій та рішучій позиції НАТО щодо колективної оборони союзників".

"Президент Байден наголосив на зобов’язанні США продовжувати тісні консультації та координацію з усіма нашими трансатлантичними союзниками та партнерами, оскільки ми працюємо над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу".

Деталі: До розмови доєдналися:

Президент Болгарії Румен Радев

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш

Президент Естонії Алар Каріс

Президент Угорщини Янош Адер

Президент Латвії Егілс Левітс

Президент Литви Ґітанас Науседа

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Румунії Клаус Йоганніс

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

Нагадаємо: У Білому домі після телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського повідомили, що "Сполучені Штати, їх союзники та партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України".