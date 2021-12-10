Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ескалація Росії: Байден обговорив ситуацію з "Бухарестською дев'яткою"

П'ятниця, 10 грудня 2021, 07:36
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Штатів Джо Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощення військ Росії на кордоні з Україною.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Лідери обговорили дестабілізуюче військове нарощування Росії вздовж кордону України та потребу в об’єднаній, готовій та рішучій позиції НАТО щодо колективної оборони союзників".

"Президент Байден наголосив на зобов’язанні США продовжувати тісні консультації та координацію з усіма нашими трансатлантичними союзниками та партнерами, оскільки ми працюємо над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу".

Деталі: До розмови доєдналися:

  • Президент Болгарії Румен Радев
  • Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш
  • Президент Естонії Алар Каріс
  • Президент Угорщини Янош Адер
  • Президент Латвії Егілс Левітс
  • Президент Литви Ґітанас Науседа
  • Президент Польщі Анджей Дуда
  • Президент Румунії Клаус Йоганніс
  • Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

Нагадаємо: У Білому домі після телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського повідомили, що "Сполучені Штати, їх союзники та партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України".

Українська правда
Теми: РосіяСШАДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У США шість людей загинули на зруйнованому торнадо складі Amazon

Байден про серію торнадо: Один із найбільших спалахів в історії США

Помічниця держсекретаря США їде до Києва і Москви

Грузія відхилила як неприйнятну вимогу РФ щодо зупинки розширення НАТО

Торнадо у США: десятки загиблих, зруйновані будинки

Гогілашвілі вибачився за "емоційність"

Усі новини...
Росія
Росія завела "Мінськ" і "Норманді" у безвихідь – ЄС
Європа і США повинні гарантувати Україні безпеку – Макрон
Росія відкинула пропозицію України про припинення вогню – ТКГ
Останні новини
05:59
Байден попередив Путіна про "жахливу ціну" у разі вторгнення в Україну
04:55
Півмільйона людей у світі заразилися Covid
03:55
На Сицилії обвалилася багатоповерхівка, десяток людей зник безвісти
02:48
У США шість людей загинули на зруйнованому торнадо складі Amazon
01:54
Перші випадки "Омікрону" виявили в Туреччині
00:53
На складі "ХАМАС" в таборі в Лівані прогримів вибух
23:55
Байден про серію торнадо: Один із найбільших спалахів в історії США
22:51
G7 "абсолютно єдина" щодо наслідків вторгнення РФ в Україну – чиновниця США
22:25
Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid 150 млн доларів
22:09
Заморська територія Франції проведе фінальний референдум про незалежність
Усі новини...