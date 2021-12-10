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Эскалация России: Байден обсудил ситуацию с "Бухарестской девяткой"

Пятница, 10 декабря 2021, 07:36
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Штатов Джо Байден обсудил с лидерами Бухарестской девятки (В9) наращивание войск России на границе с Украиной.

Источник: Белый дом

Дословно: "Лидеры обсудили дестабилизирующее военное наращивание России вдоль границы Украины и потребность в объединенной, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороне союзников".

"Президент Байден подчеркнул обязательство США продолжать тесные консультации и координацию со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами, поскольку мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса путем сдерживания, обороны и диалога".

Детали: К разговору присоединились:

  • Президент Болгарии Румен Радев
  • Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш
  • Президент Эстонии Алар Карис
  • Президент Венгрии Янош Адер
  • Президент Латвии Эгилс Левитс
  • Президент Литвы Гитанас Науседа
  • Президент Польши Анджей Дуда
  • Президент Румынии Клаус Йоханнис
  • Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

Напомним: В Белом доме после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщили, что "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".

Украинская правда
Темы: РосcияСШАДонбасс
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