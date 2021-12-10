Эскалация России: Байден обсудил ситуацию с "Бухарестской девяткой"
Президент Штатов Джо Байден обсудил с лидерами Бухарестской девятки (В9) наращивание войск России на границе с Украиной.
Источник: Белый дом
Дословно: "Лидеры обсудили дестабилизирующее военное наращивание России вдоль границы Украины и потребность в объединенной, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороне союзников".
"Президент Байден подчеркнул обязательство США продолжать тесные консультации и координацию со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами, поскольку мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса путем сдерживания, обороны и диалога".
Детали: К разговору присоединились:
- Президент Болгарии Румен Радев
- Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш
- Президент Эстонии Алар Карис
- Президент Венгрии Янош Адер
- Президент Латвии Эгилс Левитс
- Президент Литвы Гитанас Науседа
- Президент Польши Анджей Дуда
- Президент Румынии Клаус Йоханнис
- Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.
Напомним: В Белом доме после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщили, что "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".