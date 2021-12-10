Эскалация России: Байден обсудил ситуацию с "Бухарестской девяткой"

Президент Штатов Джо Байден обсудил с лидерами Бухарестской девятки (В9) наращивание войск России на границе с Украиной.

Источник: Белый дом

Дословно: "Лидеры обсудили дестабилизирующее военное наращивание России вдоль границы Украины и потребность в объединенной, готовой и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороне союзников".

"Президент Байден подчеркнул обязательство США продолжать тесные консультации и координацию со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами, поскольку мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса путем сдерживания, обороны и диалога".

Детали: К разговору присоединились:

Президент Болгарии Румен Радев

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш

Президент Эстонии Алар Карис

Президент Венгрии Янош Адер

Президент Латвии Эгилс Левитс

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Румынии Клаус Йоханнис

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

Напомним: В Белом доме после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского сообщили, что "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины".