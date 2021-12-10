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Білий дім про розмову Байдена з Зеленським: Жодних рішень щодо України без України

П'ятниця, 10 грудня 2021, 00:58
Білий дім про розмову Байдена з Зеленським: Жодних рішень щодо України без України
фото: Getty Images

У Білому домі після телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського повідомили, що "Сполучені Штати, їх союзники та партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України".

Джерело: пресслужба Білого дому

Дослівно: "Байден підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники і партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України.

Лідери (держав – ред.) закликали Росію до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатія є найкращим способом досягти значного прогресу у врегулюванні конфлікту.

Байден підкреслив готовність Сполучених Штатів брати участь у підтримці заходів зміцнення довіри для просування імплементації Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський сказав, що обговорив з американським лідером Джо Байденом ситуацію в ОРДЛО.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів більше подробиць про зідзвон президентів.

Передісторія:

  • 7 грудня відбулися переговори Байдена та Путіна. Вони тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
  • Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території.
  • У США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.

Нагадаємо: Першу телефонну розмову з Зеленським Байден провів 2 квітня.

Українська правда

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Теми: БайденЗеленськийСШАУкраїна
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