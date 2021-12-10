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Виїзд Саакашвілі з України: перевірка прикордонників закінчилась дисциплінаркою

П'ятниця, 10 грудня 2021, 08:35
Виїзд Саакашвілі з України: перевірка прикордонників закінчилась дисциплінаркою
Міхеіл Саакашвілі. фото з його Facebook

Щодо можливого незаконного перетину кордону громадянином України Міхеілом Саакашвілі за результатами внутрішньої перевірки Державна прикордонна служба України дисциплінарно покарала кількох посадових осіб.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Щодо обставин можливого незаконного перетинання державного кордону громадянином України Саакашвілі Адміністрацією Держприкордонслужби в кінці вересня було проведено службове розслідування.

На час розслідування посадові особи з числа керівного складу прикордонного підрозділу, прикордонного загону та Південного регіонального управління були відсторонені від виконання завдань за посадою.

Не можу розкрити всіх деталей розслідування, адже матеріали містять інформацію з обмеженим доступом, проте зазначу, що вони направлені відповідному органу досудового розслідування, яким відкрито карне провадження за цим фактом.

Додам, що за результатами розслідування низка посадових осіб з зазначених вище підрозділів та органів ДПСУ притягнута до дисциплінарної відповідальності".

Деталі: В чому полягає дисциплінарне покарання, та скількох осіб воно торкнулося, в ДПСУ не розказали (за даними УП, зазвичай у таких випадках йдеться про догани або пониження в званні чи посаді –ред). Так само прикордонники не відповіли, чи встановлено факт незаконного перетину кордону Саакашвілі, посилаючись на провадження, що триває. За даними УП його відкрив підрозділ Нацполіції, в компетенції якої розслідувати факти незаконного переправлення осіб через кордон.

Нагадаємо: Саакашвілі таємно приїхав з України до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня. В ЗМІ з’явилася інформація, що експрезидент Грузії незаконно перетнув державний кордон України, сховавшись у вантажному контейнері  на поромі,, який прибув з українського Чорноморська в грузинський порт Поті.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліПрикордонна служба
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