Выезд Саакашвили из Украины: проверка пограничников закончилась дисциплинаркой

Относительно возможного незаконного пересечения границы гражданином Украины Михеилом Саакашвили по результатам внутренней проверки Государственная пограничная служба Украины дисциплинарно наказала нескольких должностных лиц.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Об обстоятельствах возможного незаконного пересечения государственной границы гражданином Украины Саакашвили Администрацией Госпогранслужбы в конце сентября было проведено служебное расследование.

На время расследования должностные лица из руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности.

Не могу раскрыть все детали расследования, поскольку материалы содержат информацию с ограниченным доступом, однако отмечу, что они направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту.

Добавлю, что по результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности".

Детали: В чем заключается дисциплинарное наказание, и скольких человек оно коснулось, в ГПСУ не рассказали (по данным УП, обычно в таких случаях речь идет о выговорах или понижении в звании или должности –ред). Так же пограничники не ответили, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили, ссылаясь на расследующееся производство. По данным УП, его открыло подразделение Нацполиции, в компетенции которой расследовать факты незаконной переправки лиц через границу.

Напомним: Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.