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Выезд Саакашвили из Украины: проверка пограничников закончилась дисциплинаркой

Пятница, 10 декабря 2021, 08:35
Выезд Саакашвили из Украины: проверка пограничников закончилась дисциплинаркой
Михеил Саакашвили. фото из его Facebook

Относительно возможного незаконного пересечения границы гражданином Украины Михеилом Саакашвили по результатам внутренней проверки Государственная пограничная служба Украины дисциплинарно наказала нескольких должностных лиц.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Об обстоятельствах возможного незаконного пересечения государственной границы гражданином Украины Саакашвили Администрацией Госпогранслужбы в конце сентября было проведено служебное расследование.

На время расследования должностные лица из руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности.

Не могу раскрыть все детали расследования, поскольку материалы содержат информацию с ограниченным доступом, однако отмечу, что они направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту.

Добавлю, что по результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности".

Детали: В чем заключается дисциплинарное наказание, и скольких человек оно коснулось, в ГПСУ не рассказали (по данным УП, обычно в таких случаях речь идет о выговорах или понижении в звании или должности –ред). Так же пограничники не ответили, установлен ли факт незаконного пересечения границы Саакашвили, ссылаясь на расследующееся производство. По данным УП, его открыло подразделение Нацполиции, в компетенции которой расследовать факты незаконной переправки лиц через границу.

Напомним: Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября. В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиПограничная служба
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