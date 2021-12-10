Ляшко розповів, як отримати щеплення з підробним сертифікатом: Викликають поліцію…

Люди, які мають підроблений covid-сертифікат, можуть отримати щеплення проти коронавірусу, тільки якщо вони добровільно зізнаються у скоєному та активно сприятимуть розкриттю правопорушення.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 10 грудня

Пряма мова Ляшка: "Ми маємо вже не один випадок, коли особа зверталася до медичного закладу з бажанням вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат, але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації.

Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений Covid-документ".

Деталі: Для цього, за словами міністра, людина повинна "добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти розкриттю правопорушення".

Ляшко розповів про подальший алгоритм дій:

Людина, яка має підроблений документ про вакцинацію, але хоче отримати щеплення від covid-19, звертається до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації.

Лікар викликає поліцію, вона фіксує наявність у особи фейкового документа, вилучає цей документ на експертизу і проводить відповідні процесуальні дії.

За даним фактом слідчі відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений сovid-документ, стає його учасником.

Як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про те, як і де отримала підроблений сертифікат і "своєю поведінкою всіляко сприяти розкриттю злочину".

Ляшко зауважив, що статус "учасника кримінального провадження" з людини знімається за клопотанням прокурора через суд.

Міністр також підкреслив, що звільнення від кримінальної відповідальності точно не торкнеться осіб, які виступали організаторами або були співучасниками таких злочинів – вони свідомо пішли на це і мають понести відповідальність.

Він нагадав, що на розгляді парламенту перебуває законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень" (реєстраційний номер 6084).

Наразі законопроект готується до другого читання. За ним за виготовлення та продаж підроблених документів про щеплення наставатиме відповідальність у вигляді штрафу до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років.

При цьому документ містить норму, що особи, які використовували підроблені документи про щеплення, звільняються від відповідальності, якщо вони добровільно заявили про ці факти відповідним органам.