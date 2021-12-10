Ляшко рассказал, как получить прививку с поддельным сертификатом: Вызывают полицию…

Люди, имеющие поддельный covid-сертификат, могут получить прививки против коронавируса, только если они добровольно признаются в содеянном и будут активно содействовать раскрытию правонарушения.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 10 декабря

Прямая речь Ляшко: "У нас уже не один случай, когда люди обращались в медицинское учреждение с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат, но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации.

Мы хотим урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный Covid-документ".

Детали: Для этого, по словам министра, человек должен "добровольно признаться в содеянном и активно содействовать раскрытию правонарушения".

Ляшко рассказал о дальнейшем алгоритме действий:

Человек, имеющий поддельный документ о вакцинации, но желающий получить прививку от covid-19, обращается к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации.

Врач вызывает полицию, она фиксирует наличие у лица фейкового документа, изымает этот документ на экспертизу и проводит соответствующие процессуальные действия.

По данному факту следователи открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный соvid-документ, становится его участником.

Как участник уголовного производства лицо должно давать показания о том, как и где получило поддельный сертификат и "своим поведением всячески содействовать раскрытию преступления".

Ляшко отметил, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается только по ходатайству прокурора через суд.

Министр также подчеркнул, что освобождение от уголовной ответственности точно не коснется лиц, выступавших организаторами или были соучастниками таких преступлений – они сознательно пошли на это и должны понести ответственность.

Он напомнил, что на рассмотрении парламента находится законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (регистрационный номер 6084).

В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению. Согласно законопроекту, за изготовление и продажу поддельных документов о прививках будет предусмотрена ответственность в виде штрафа до 170 тысяч гривен или лишения свободы до 3-х лет.

При этом документ содержит норму, что лица, использовавшие поддельные документы о прививках, освобождаются от ответственности, если они добровольно заявили об этих фактах соответствующим органам.