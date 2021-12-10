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Ляшко рассказал, как получить прививку с поддельным сертификатом: Вызывают полицию…

Пятница, 10 декабря 2021, 10:52
Виктор Ляшко. Фото kmu.gov.ua

Люди, имеющие поддельный covid-сертификат, могут получить прививки против коронавируса, только если они добровольно признаются в содеянном и будут активно содействовать раскрытию правонарушения.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 10 декабря

Прямая речь Ляшко: "У нас уже не один случай, когда люди обращались в медицинское учреждение с желанием вакцинироваться, имея поддельный сертификат, но медицинские работники в таких случаях вынуждены отказывать людям в вакцинации.

Мы хотим урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный Covid-документ".

Детали: Для этого, по словам министра, человек должен "добровольно признаться в содеянном и активно содействовать раскрытию правонарушения".

Ляшко рассказал о дальнейшем алгоритме действий:

  • Человек, имеющий поддельный документ о вакцинации, но желающий получить прививку от covid-19, обращается к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации.
  • Врач вызывает полицию, она фиксирует наличие у лица фейкового документа, изымает этот документ на экспертизу и проводит соответствующие процессуальные действия.
  • По данному факту следователи открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный соvid-документ, становится его участником.
  • Как участник уголовного производства лицо должно давать показания о том, как и где получило поддельный сертификат и "своим поведением всячески содействовать раскрытию преступления".
  • Ляшко отметил, что статус "участника уголовного производства" с человека снимается только по ходатайству прокурора через суд.

Министр также подчеркнул, что освобождение от уголовной ответственности точно не коснется лиц, выступавших организаторами или были соучастниками таких преступлений – они сознательно пошли на это и должны понести ответственность.

Он напомнил, что на рассмотрении парламента находится законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (регистрационный номер 6084).

В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению. Согласно законопроекту, за изготовление и продажу поддельных документов о прививках будет предусмотрена ответственность в виде штрафа до 170 тысяч гривен или лишения свободы до 3-х лет.

При этом документ содержит норму, что лица, использовавшие поддельные документы о прививках, освобождаются от ответственности, если они добровольно заявили об этих фактах соответствующим органам.

Ольга Кириленко, Ирина Балачук, УП
Темы: вакцинациякоронавирусЛяшко Виктор
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