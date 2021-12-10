Більше 50% українців хотіли б переглянути і підписати нові Мінські угоди

За результатами грудневого опитування, 54% українців вважають, що потрібно переглянути і підписати нові Мінські угоди.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 6-8 грудня

Дослівно: "Більшість (54%) вважає, що Мінські угоди потрібно переглянути і підписати нові.

21% вважають, що взагалі потрібно вийти з переговорного процесу та приймати рішення без участі міжнародних посередників.

Лише 12% переконані, що Україна має повністю виконати Мінські угоди".

Деталі: При цьому дві третини респондентів поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, чверть взагалі не знають про них.

Про те, що добре знайомі з суттю цих домовленостей, зазначили лише 11% опитаних.

Серед варіантів формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення "нормандського", із залученням до нього США та Великобританії.

21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% за переговори з представниками т.зв. ДНР та ЛНР. Лише 11% - за те, щоб "нормандський" формат у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина") був майданчиком для переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі.

За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти.

46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж – проти.

Опитування провела Соціологічна група "Рейтинг" 6-8 грудня серед 2500 респондентів віком від 18 в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.