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Больше 50% украинцев хотели бы пересмотреть и подписать новые минские соглашения

Пятница, 10 декабря 2021, 10:56
ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

По результатам декабрьского опроса, 54% украинцев считают, что нужно просмотреть и подписать новые Минские соглашения.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 6-8 декабря

Дословно: "Большинство (54%) считают, что Минские соглашения следует пересмотреть и подписать новые.

21% считают, что вообще следует выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников.

Только 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения".

Детали: При этом две трети респондентов поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, четверть вообще не знают о них.

 

О том, что хорошо знакомы с сутью этих договоренностей, указали только 11% опрошенных.

Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения "нормандского" с привлечением к нему США и Великобритании.

21% выступают за прямые переговоры с Россией, 12% – за переговоры с представителями т.н. ДНР и ЛНР. Лишь 11% - за то, чтобы "нормандский" формат в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия) был площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступают 56%, 41% – против.

46% поддерживают привлечение Турции к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же против.

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 6-8 декабря среди 2500 респондентов в возрасте от 18 во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияопросУкраина
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