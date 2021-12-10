Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко

П'ятниця, 10 грудня 2021, 09:59
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Дмитро разумков, фото з його сторінки у Facebook

Згідно з останнім опитуванням, українці готові завести у Верховну Раду, окрім давно відомих лідерів, партії колишніх очільників парламенту і уряду Дмитра Разумкова і Володимира Гройсмана, а от політсила мера Києва Віталія Кличка трохи не добирає голосів.

Джерело: результати опитування соціологічної служби "Рейтинг"

Деталі: З дослідження випливає, що рейтинг партій виглядає так:

  1. "Слугу народу" готові підтримати 18% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором;
  2. За партію "Європейська солідарність" – 13,7%;
  3. "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;
  4. "Батьківщина" – 11,4%;
  5. Партія Разумкова "Розумна політика" - 7,5%;
  6. Партія "Українська  стратегія Гройсмана" – 6,2%;
  7. "Сила і честь" колишнього очільника СБУ Ігоря Смешка – 6%;
  8. Партія Мураєва "Наші" – 5,2%.

Інші політичні сили не долають прохідний бар'єр:

  • Партія "УДАР Віталія Кличка" - 4,2%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка – 4%;
  • Партія Шарія – 3,1%;
  • ВО "Свобода" – 3%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

 

З графіку опитування також видно, що з листопада рейтинг "слуг" трохи підсилився, у "ЄС", навпаки, ослаб. Підтримка "Батьківщини", Разумкова і Гройсмана дещо зросла. В ОПЗЖ рейтинг майже не змінився.

 

Дослідження проводилось протягом 6-8 грудня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: телефонні інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Разумков ДмитроГройсманВіталій КличкоопитуванняВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: