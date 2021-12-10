Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко

Дмитро разумков, фото з його сторінки у Facebook

Згідно з останнім опитуванням, українці готові завести у Верховну Раду, окрім давно відомих лідерів, партії колишніх очільників парламенту і уряду Дмитра Разумкова і Володимира Гройсмана, а от політсила мера Києва Віталія Кличка трохи не добирає голосів.

Джерело: результати опитування соціологічної служби "Рейтинг"

Деталі: З дослідження випливає, що рейтинг партій виглядає так:

"Слугу народу" готові підтримати 18% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором; За партію "Європейська солідарність" – 13,7%; "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%; "Батьківщина" – 11,4%; Партія Разумкова "Розумна політика" - 7,5%; Партія "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%; "Сила і честь" колишнього очільника СБУ Ігоря Смешка – 6%; Партія Мураєва "Наші" – 5,2%.

Інші політичні сили не долають прохідний бар'єр:

Партія "УДАР Віталія Кличка" - 4,2% ;

; Радикальна партія Олега Ляшка – 4% ;

; Партія Шарія – 3,1% ;

; ВО "Свобода" – 3%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

З графіку опитування також видно, що з листопада рейтинг "слуг" трохи підсилився, у "ЄС", навпаки, ослаб. Підтримка "Батьківщини", Разумкова і Гройсмана дещо зросла. В ОПЗЖ рейтинг майже не змінився.

Дослідження проводилось протягом 6-8 грудня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: телефонні інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.