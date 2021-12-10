Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко

Дмитрий разумков, фото с его страницы в Facebook

Согласно последнему опросу, украинцы готовы завести в Верховную Раду, кроме давно известных лидеров, партии бывших глав парламента и правительства Дмитрия Разумкова и Владимира Гройсмана, а вот политсила мэра Киева Виталия Кличко немного не подбирает голосов.

Источник: результаты опроса социологической службы "Рейтинг"

Детали: Из исследования следует, что рейтинг партий выглядит так:

"Слугу народа" готовы поддержать 18% из тех, кто будет голосовать и определился с выбором; За партию "Европейская солидарность" – 13,7%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%; "Батькивщина" – 11,4%; Партия Разумкова "Разумная политика" – 7,5%; Партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%; "Сила и честь" бывшего главы СБУ Игоря Смешко – 6%; Партия Мураева "Наши" – 5,2%.

Другие политические силы не преодолевают проходной барьер:

Партия "УДАР Виталия Кличко" – 4,2% ;

; Радикальная партия Олега Ляшко – 4% ;

; Партия Шария – 3,1% ;

; ВО "Свобода" – 3%.

Рейтинг других политических сил – менее 3%.

На графике опроса также видно, что с ноября рейтинг "слуг" немного усилился, у "ЕС", наоборот, ослаб. Поддержка "Батькивщины", Разумкова и Гройсмана несколько возросла. У ОПЗЖ рейтинг почти не изменился.

Исследование проводилось в течение 6-8 декабря во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонное интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.