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Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко

Пятница, 10 декабря 2021, 10:59
Дмитрий разумков, фото с его страницы в Facebook

Согласно последнему опросу, украинцы готовы завести в Верховную Раду, кроме давно известных лидеров, партии бывших глав парламента и правительства Дмитрия Разумкова и Владимира Гройсмана, а вот политсила мэра Киева Виталия Кличко немного не подбирает голосов.

Источник: результаты опроса социологической службы "Рейтинг"

Детали: Из исследования следует, что рейтинг партий выглядит так:

  1. "Слугу народа" готовы поддержать 18% из тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
  2. За партию "Европейская солидарность" – 13,7%;
  3. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%;
  4. "Батькивщина" – 11,4%;
  5. Партия Разумкова "Разумная политика" – 7,5%;
  6. Партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%;
  7. "Сила и честь" бывшего главы СБУ Игоря Смешко – 6%;
  8. Партия Мураева "Наши" – 5,2%.

Другие политические силы не преодолевают проходной барьер:

  • Партия "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 4%;
  • Партия Шария – 3,1%;
  • ВО "Свобода" – 3%.

Рейтинг других политических сил – менее 3%.

 

На графике опроса также видно, что с ноября рейтинг "слуг" немного усилился, у "ЕС", наоборот, ослаб. Поддержка "Батькивщины", Разумкова и Гройсмана несколько возросла. У ОПЗЖ рейтинг почти не изменился.

 

Исследование проводилось в течение 6-8 декабря во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонное интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийГройсманВиталий КличкоопросВерховная Рада
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