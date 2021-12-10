В "анонімний" центр вакцинації на Закарпатті прийшли з перевіркою

До "анонімного" центру вакцинації проти коронавірусу в Ужгороді прийшли з перевіркою представники обласної влади.

Джерело: кореспондент Укрінформу з посиланням на коментар очільники системи охорони здоров’я в Закарпатській області Анатолія Пшеничного

Пряма мова: "Створена комісія при Закарпатській ОДА перевіряє приватний медзаклад "Превеншн" щодо вакцинованих від COVID-19 осіб в анонімному кабінеті щеплень. Комісія сформована після озвучення директором медзакладу цифри у 1420 осіб, які були щеплені анонімно в його закладі з часу відкриття кабінету.

Ми виявили, що анонімності ніякої не було, всі ці особи під час проходження щеплення були ідентифіковані в медичній базі за заповненими анкетами. Таке саме відбулося б, якби ця людина просто прийшла на будь-який пункт щеплення і вакцинувалася там.

Деталі: В обласній раді повідомили, що комісія вже перевіряла роботу цього центру на початку його роботи. Тоді теж з’ясували, що перші 80 людей, які прийшли туди щеплюватися, вказували свої справжні дані, а не "анонімні".

Передісторія: