В "анонімний" центр вакцинації на Закарпатті прийшли з перевіркою
До "анонімного" центру вакцинації проти коронавірусу в Ужгороді прийшли з перевіркою представники обласної влади.
Джерело: кореспондент Укрінформу з посиланням на коментар очільники системи охорони здоров’я в Закарпатській області Анатолія Пшеничного
Пряма мова: "Створена комісія при Закарпатській ОДА перевіряє приватний медзаклад "Превеншн" щодо вакцинованих від COVID-19 осіб в анонімному кабінеті щеплень. Комісія сформована після озвучення директором медзакладу цифри у 1420 осіб, які були щеплені анонімно в його закладі з часу відкриття кабінету.
Ми виявили, що анонімності ніякої не було, всі ці особи під час проходження щеплення були ідентифіковані в медичній базі за заповненими анкетами. Таке саме відбулося б, якби ця людина просто прийшла на будь-який пункт щеплення і вакцинувалася там.
Деталі: В обласній раді повідомили, що комісія вже перевіряла роботу цього центру на початку його роботи. Тоді теж з’ясували, що перші 80 людей, які прийшли туди щеплюватися, вказували свої справжні дані, а не "анонімні".
Передісторія:
- 17 листопада почав свою роботу анонімний центр вакцинації. Ініціативу запровадили для осіб, які купили фейкові сертифікати або не хочуть розголошувати про свою вакцинацію з релігійних чи сімейних причин. Відвідувачі могли сказати будь-який псевдонім працівникам центру, щоби не боятися покарання за придбання фейкових документів.
- 18 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розкритикував ініціативу, назвавши її "фейком". Він пояснив, що в Україні є амністія для осіб, які придбали підроблений COVID-сертифікат, але вона не анонімна.
- 8 грудня директор закладу Віктор Петров розповів, що майже за місяць роботи "анонімного" центру в закладі вакцинували понад 1400 осіб з підробленими COVID-сертифікатами, зокрема 200 медичних працівників.
- 10 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що він позбавив ліцензії цей приватний заклад, який організував "анонімну" вакцинацію проти COVID-19. Відтепер цей медзаклад не зможе отримати вакцини проти коронавірусу, придбані за державні кошти чи отримані в рамках міжнародної допомоги.