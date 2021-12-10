В "анонимный" центр вакцинации на Закарпатье пришли с проверкой

В "анонимный" центр вакцинации против коронавируса в Ужгороде пришли с проверкой представители областной власти.

Источник: корреспондент "Укринформа" со ссылкой на комментарий руководители системы здравоохранения в Закарпатской области Анатолия Пшеничного

Прямая речь: "Созданная комиссия при Закарпатской ОГА проверяет частное медучреждение "Превеншн" касательно вакцинированных от COVID-19 человек в анонимном кабинете прививок. Комиссия сформирована после заявления директора медучреждения цифры о 1420 человек, которые были привиты анонимно в его заведении с момента открытия кабинета.

Мы обнаружили, что анонимности никакой не было, все эти лица при прохождении прививки были идентифицированы в медицинской базе по заполненным анкетам. То же самое произошло бы, если бы этот человек просто пришел на любой пункт прививки и вакцинировался там".

Детали: В областном совете сообщили, что комиссия уже проверяла работу этого центра в начале его работы. Тогда тоже выяснили, что первые 80 человек, пришедших туда прививаться, указывали свои подлинные данные, а не "анонимные".

Предыстория: