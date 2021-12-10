В "анонимный" центр вакцинации на Закарпатье пришли с проверкой
В "анонимный" центр вакцинации против коронавируса в Ужгороде пришли с проверкой представители областной власти.
Источник: корреспондент "Укринформа" со ссылкой на комментарий руководители системы здравоохранения в Закарпатской области Анатолия Пшеничного
Прямая речь: "Созданная комиссия при Закарпатской ОГА проверяет частное медучреждение "Превеншн" касательно вакцинированных от COVID-19 человек в анонимном кабинете прививок. Комиссия сформирована после заявления директора медучреждения цифры о 1420 человек, которые были привиты анонимно в его заведении с момента открытия кабинета.
Мы обнаружили, что анонимности никакой не было, все эти лица при прохождении прививки были идентифицированы в медицинской базе по заполненным анкетам. То же самое произошло бы, если бы этот человек просто пришел на любой пункт прививки и вакцинировался там".
Детали: В областном совете сообщили, что комиссия уже проверяла работу этого центра в начале его работы. Тогда тоже выяснили, что первые 80 человек, пришедших туда прививаться, указывали свои подлинные данные, а не "анонимные".
Предыстория:
- 17 ноября начал свою работу так называемый "анонимный центр вакцинации". Инициативу ввели для лиц, купивших фейковые сертификаты или не желающих разглашать о своей вакцинации по религиозным или семейным причинам. Посетители якобы могли сказать любой псевдоним работникам центра, чтобы не бояться наказания за приобретение фейковых документов.
- 18 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко раскритиковал инициативу, назвав ее "фейком". Он объяяснил, что в Украине есть амнистия для лиц, купивших поддельный COVID-сертификат, но она не анонимна.
- 8 декабря директор учреждения Виктор Петров рассказал, что почти за месяц работы "анонимного" центра в учреждении вакцинировали более 1400 человек с поддельными COVID-сертификатами, в том числе 200 медицинских работников.
- 10 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что он лишил лицензии это частное учреждение, организовавшее "анонимную" вакцинацию против COVID-19. Отныне это медучреждение не сможет получить вакцины против коронавируса, приобретенные за государственные средства или полученные в рамках международной помощи.