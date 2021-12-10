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Європейська федерація закликала Росію звільнити 10 журналістів в Криму

П'ятниця, 10 грудня 2021, 13:41
Європейська федерація закликала Росію звільнити 10 журналістів в Криму
генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес. Фото: EFJ

Європейської федерації журналістів закликала до негайного звільнення 10 журналістів, що у різний спосіб утримують окупантами у Криму.

Джерело: повідомлення Європейської федерації журналістів

Деталі: Затримані - це громадянські журналісти, більшість із них – представники кримських татар, які надають інформацію з території Кримського півострова.

У відеозверненні генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес закликав Російську Федерацію негайно звільнити кримськотатарських журналістів і фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка.

Утримувані Росією: Амет Сулейманов, Марлен Асанов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалієв, Сейран Салієв, Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Асан Ахтемов.

Пряма мова Гутьєрреса: "Я вважаю, що сьогодні, як ніколи раніше, необхідно сприяти міцній солідарності з журналістами, яких переслідує російська влада в Криму. Ми вважаємо наших колег політичними в’язнями. Вони сидять у в’язниці лише за те, що виконують свою роботу в інтересах суспільства.

Крим став зоною, де більше не поважають міжнародне право та верховенство права".

Передісторія:

У червні 2021 року українське МЗС повідомляло, що 9 громадянських журналістів з окупованого Криму незаконно утримуються в російських тюрмах, і ще один перебуває під домашнім арештом.

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала Єсипенка, який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.

Українська правда

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Теми: КримРосіяЗМІ
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