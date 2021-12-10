Европейская федерация призвала Россию освободить 10 журналистов в Крыму

Европейская федерация журналистов призвала немедленно освободить 10 журналистов, которые в разный способ удерживаются оккупантами в Крыму.

Источник: сообщения Европейской федерации журналистов

Детали: Задержанные – это гражданские журналисты, большинство из них – представители крымских татар, которые предоставляют информацию с территории Крымского полуострова.

В видеообращении генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес призвал Российскую Федерацию немедленно освободить крымскотатарских журналистов и фрилансера Радио Свобода Владислава Есипенко.

Удерживаемые Россией: Амет Сулейманов, Марлен Асанов, Осман Арифмеметов, Рэмзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиев, Сейран Салиев, Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Асан Ахтемов.

Прямая речь Гутьерреса: "Я считаю, что сегодня, как никогда раньше, необходимо способствовать крепкой солидарности с журналистами, преследуемыми российскими властями в Крыму. Мы считаем наших коллег политическими заключенными. Они сидят в тюрьме только за то, что выполняют свою работу в интересах общества.

Крым стал зоной, где больше не уважают международное право и верховенство права".

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