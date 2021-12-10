"Брат іде на брата": мер Полтави обурився через реакцію на його слова про війну

Міський голова Полтави Олександр Мамай обурився через реакцію громадськості на його слова про "братовбивчу" війну на Донбасі, яку веде "США і Росія на території України".

Джерело: Facebook-сторінка Мамая, "Суспільне.Полтава"

Пряма мова: "5 грудня на сайті так званого "Миротворця" з’явилося моє прізвище. Мені було закинуте звинувачення що я нібито посібник терористів. Брав участь у актах гуманітарної агресії проти України.

Одразу заявляю, що все це повне безглуздя і добре спланована провокація проти мене.

Мабуть, у моїх політичних опонентів немає законної сили мені протистояти, тому вони відчайдушно вдаються до брехні і всякого роду обливання брудом".

Деталі: На думку Мамая, його опоненти намагаються "всіляко вибити" його із колії, щоб чинити "безправ’я і сіяти хаос" у Полтаві.

Також він заявив, що йому соромно за тих, хто підхопив цю "інформацію і поніс її через соцмережі, пропагандистські сайти".

Водночас, 10 грудня біля будівлі Полтавської міськради зібралися понад 50 людей, які вимагали, щоб Мамай публічного вибачився за свої слова щодо війни на Донбасі.

Полтавська міськрада фото: "Суспільне"

Також громадяни вимагали, аби Мамай прозвітував щодо своїх слів на позачерговій сесії міськради.

У руках учасники акції тримали плакати із написами: "Ганьба", "Мамай, окупанти нам не "брати", "Мамай, хто твій брат?".

Повідомляється, що на пікеті були присутні представники від "Євросолідарності" та учасники ООС.

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