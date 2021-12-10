Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Брат іде на брата": мер Полтави обурився через реакцію на його слова про війну

П'ятниця, 10 грудня 2021, 15:41
ФОТО: FB ОЛЕКСАНДРА МАМАЯ

Міський голова Полтави Олександр Мамай обурився через реакцію громадськості на його слова про "братовбивчу" війну на Донбасі, яку веде "США і Росія на території України".

Джерело: Facebook-сторінка Мамая, "Суспільне.Полтава"

Пряма мова: "5 грудня на сайті так званого "Миротворця" з’явилося моє прізвище. Мені було закинуте звинувачення що я нібито посібник терористів. Брав участь у актах гуманітарної агресії проти України.

Одразу заявляю, що все це повне безглуздя і добре спланована провокація проти мене.

Мабуть, у моїх політичних опонентів немає законної сили мені протистояти, тому вони відчайдушно вдаються до брехні і всякого роду обливання брудом".

Деталі: На думку Мамая, його опоненти намагаються "всіляко вибити" його із колії, щоб чинити "безправ’я і сіяти хаос" у Полтаві.

Також він заявив, що йому соромно за тих, хто підхопив цю "інформацію і поніс її через соцмережі, пропагандистські сайти".

Водночас, 10 грудня біля будівлі Полтавської міськради зібралися понад 50 людей, які вимагали, щоб Мамай публічного вибачився за свої слова щодо війни на Донбасі.

 
Полтавська міськрада
фото: "Суспільне"

Також громадяни вимагали, аби Мамай прозвітував щодо своїх слів на позачерговій сесії міськради.

У руках учасники акції тримали плакати із написами: "Ганьба", "Мамай, окупанти нам не "брати", "Мамай, хто твій брат?".

Повідомляється, що на пікеті були присутні представники від "Євросолідарності" та учасники ООС.

Передісторія:

  • 5 грудня міський голова Полтави Олександр Мамай в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою: "Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія. Дуже прикро, що іде брат на брата".

Українська правда
Теми: ПолтаваРосіявійнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса

Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков

Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні

В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео

відео"Ти що, тупий?": з'явилося нове відео з Гогілашвілі - поскандалив з патрульними у Києві

G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Усі новини...
Полтава
Мер Полтави заявив, що в Україні воюють США і РФ, а також брат із братом
У СІЗО померла дівчина, яка застрелила інструктора тиру
СБУ затримала злочинну групу, яка викрала дитину депутата і вимагала $470 тисяч
Останні новини
03:00
Дорослим у Британії запропонують бустерну COVID-вакцину до кінця року
01:56
Австрія послабила карантинні обмеження для вакцинованих
00:55
Кількість померлих від Covid у США сягнула 800 тисяч
23:58
Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса
23:26
Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков
23:04
Парламент Болгарії у понеділок голосуватиме за новий уряд
22:38
Путін поскаржився, що Україна не передала РФ закордонну власність СРСР
21:55
Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні
21:44
За насильне набуття громадянства РФ громадянство України не заберуть – Веніславський
21:17
У МЗС РФ заявили, що в Україну перекидають "бойовиків" під виглядом інструкторів
Усі новини...