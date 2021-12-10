Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Брат іде на брата": мер Полтави обурився через реакцію на його слова про війну

П'ятниця, 10 грудня 2021, 14:41
Брат іде на брата: мер Полтави обурився через реакцію на його слова про війну
ФОТО: FB ОЛЕКСАНДРА МАМАЯ

Міський голова Полтави Олександр Мамай обурився через реакцію громадськості на його слова про "братовбивчу" війну на Донбасі, яку веде "США і Росія на території України".

Джерело: Facebook-сторінка Мамая, "Суспільне.Полтава"

Пряма мова: "5 грудня на сайті так званого "Миротворця" з’явилося моє прізвище. Мені було закинуте звинувачення що я нібито посібник терористів. Брав участь у актах гуманітарної агресії проти України.

Одразу заявляю, що все це повне безглуздя і добре спланована провокація проти мене.

Мабуть, у моїх політичних опонентів немає законної сили мені протистояти, тому вони відчайдушно вдаються до брехні і всякого роду обливання брудом".

Деталі: На думку Мамая, його опоненти намагаються "всіляко вибити" його із колії, щоб чинити "безправ’я і сіяти хаос" у Полтаві.

Також він заявив, що йому соромно за тих, хто підхопив цю "інформацію і поніс її через соцмережі, пропагандистські сайти".

Водночас, 10 грудня біля будівлі Полтавської міськради зібралися понад 50 людей, які вимагали, щоб Мамай публічного вибачився за свої слова щодо війни на Донбасі.

 
Полтавська міськрада
фото: "Суспільне"

Також громадяни вимагали, аби Мамай прозвітував щодо своїх слів на позачерговій сесії міськради.

У руках учасники акції тримали плакати із написами: "Ганьба", "Мамай, окупанти нам не "брати", "Мамай, хто твій брат?".

Повідомляється, що на пікеті були присутні представники від "Євросолідарності" та учасники ООС.

Передісторія:

  • 5 грудня міський голова Полтави Олександр Мамай в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою: "Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США і Росія. Дуже прикро, що іде брат на брата".

Українська правда
Теми: ПолтаваРосіявійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Полтава
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: