"Брат идет на брата": мэр Полтавы возмутился из-за реакции на его словах о войне

Мэр Полтавы Александр Мамай возмутился из-за реакции общественности на его слова о "братоубийственной" войне на Донбассе, которую ведет "США и Россия на территории Украины".

Источник: Facebook-страница Мамая, "Суспільне.Полтава"

Прямая речь: "5 декабря на сайте так называемого "Миротворца" появилась моя фамилия. Мне было заброшено обвинение в том, что я якобы соратник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Сразу заявляю, что все это полное безумие и хорошо спланированная провокация против меня.

Пожалуй, у моих политических оппонентов нет законной силы мне противостоять, поэтому они отчаянно прибегают ко лжи и всякого рода обливания грязью".

Детали: По мнению Мамая, его оппоненты пытаются "всячески выбить" его из колеи, чтобы совершать "бесправие и сеять хаос" в Полтаве.

Также он заявил, что ему стыдно за тех, кто подхватил эту "информацию и распространил ее через соцсети, пропагандистские сайты".

В то же время, 10 декабря возле здания Полтавского горсовета собралось более 50 человек, которые требовали, чтобы Мамай публичного извинился за свои слова о войне на Донбассе.

Полтавский горсовет фото: "Суспільне"

Также граждане требовали, чтобы Мамай отчитался по поводу своих слов на внеочередной сессии горсовета.

В руках участники акции держали плакаты с надписями: "Позор", "Мамай, оккупанты нам не "братья", "Мамай, кто твой брат?".

Сообщается, что на пикете присутствовали представители "Евросолидарности" и участники ООС.

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