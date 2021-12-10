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"Брат идет на брата": мэр Полтавы возмутился из-за реакции на его словах о войне

Пятница, 10 декабря 2021, 15:41
ФОТО: FB АЛЕКСАНДРА МАМАЯ

Мэр Полтавы Александр Мамай возмутился из-за реакции общественности на его слова о "братоубийственной" войне на Донбассе, которую ведет "США и Россия на территории Украины".

Источник: Facebook-страница Мамая, "Суспільне.Полтава"

Прямая речь: "5 декабря на сайте так называемого "Миротворца" появилась моя фамилия. Мне было заброшено обвинение в том, что я якобы соратник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Сразу заявляю, что все это полное безумие и хорошо спланированная провокация против меня.

Пожалуй, у моих политических оппонентов нет законной силы мне противостоять, поэтому они отчаянно прибегают ко лжи и всякого рода обливания грязью".

Детали: По мнению Мамая, его оппоненты пытаются "всячески выбить" его из колеи, чтобы совершать "бесправие и сеять хаос" в Полтаве.

Также он заявил, что ему стыдно за тех, кто подхватил эту "информацию и распространил ее через соцсети, пропагандистские сайты".

В то же время, 10 декабря возле здания Полтавского горсовета собралось более 50 человек, которые требовали, чтобы Мамай публичного извинился за свои слова о войне на Донбассе.

 
Полтавский горсовет
фото: "Суспільне"

Также граждане требовали, чтобы Мамай отчитался по поводу своих слов на внеочередной сессии горсовета.

В руках участники акции держали плакаты с надписями: "Позор", "Мамай, оккупанты нам не "братья", "Мамай, кто твой брат?".

Сообщается, что на пикете присутствовали представители "Евросолидарности" и участники ООС.

Предыстория:

  • 5 декабря городской голова Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала "НАШ" заявил, что на территории Украины воюют США и Россия, а российско-украинскую войну назвал братоубийственной: "Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это США и Россия. Очень досадно, что идет брат на брата".

Украинская правда
Темы: ПолтаваРосcиявойнаДонбасс
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