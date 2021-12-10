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Посольство США про звинувачення РФ: корабель "Донбас" має повне право плавати у водах України

П'ятниця, 10 грудня 2021, 14:41
Посольство США про звинувачення РФ: корабель Донбас має повне право плавати у водах України
фото: Міноборони

Посольство США в Україні прокоментувало звинувачення Росії щодо корабля ВМС України "Донбас", заявивши, що він має повне право плавати в українських водах.

Заяву посольство розмістило у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Донбас" має повне право плавати у водах України. Неправдиві звинувачення Росії є частиною її невпинної кампанії з відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі - черговий акт агресії проти України", - заявили американські дипломати.

Близько 17:30 посольство додало до своєї заяви мем. Під українським кораблем написано "Легальне плавання в Азовському морі", а під військоим кораблем РФ – "Загроза морській безпеці".

Нагадаємо, 9 грудня ФСБ Росії звинуватило український військовий корабель "Донбас" у тому, що він знаходиться у безпосередній близькості від Керченської протоки і "створює загрозу безпеці мореплавання".

В РФ заявили, що корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії попередив "про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією підхід до Керченської протоки українського судна "Донбас".  

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звинувачення ФСБ щодо українського корабля "Донбас" та назвав це черговим інформаційним вкидом з боку Росії.

Він сказав, дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. 

В ООС ​​заявили, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони, корабель виконував завдання у своїх територіальних водах.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкорабліРосіяДонбас
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