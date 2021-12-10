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Посольство США об обвинениях РФ: корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины

Пятница, 10 декабря 2021, 14:41
Посольство США об обвинениях РФ: корабль Донбасс имеет полное право плавать в водах Украины
фото: Минобороны

Посольство США в Украине прокомментировало обвинения России в отношении корабля ВМС Украины "Донбасс", заявив, что он имеет полное право плавать в украинских водах.

Заявление посольство разместило в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее непрекращающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", – заявили американские дипломаты.

Около 17:30 посольство дополнило свое заявление мемом. Под украинским кораблем написано "Легальное плавание в Азовском море", а под военным кораблем РФ - "Угроза морской безопасности".

Напомним, 9 декабря ФСБ России обвинило украинский военный корабль "Донбасс" в том, что он находится в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".

В РФ заявили, что корабль береговой охраны пограничной службы ФСБ России предупредил "о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся представления необходимых заявок на прохождение Керченским проливом".

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией подход к Керченскому проливу украинского судна "Донбасс".

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал обвинения ФСБ в отношении украинского корабля "Донбасс" и назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.

Он сказал, что странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска.

В ООС заявили, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны, корабль выполнял задачи в своих территориальных водах.

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Темы: СШАкораблиРосcияДонбасс
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