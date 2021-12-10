Лікарі торгували фальшивими covid-сертифікатами на Вінниччині

Правоохоронці викрили на Вінниччині групу лікарів, які налагодили схему продажу фіктивних covid-сертифікатів.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Організував заробіток на фальшивках 37-річний медичний працівник, житель Вінницького району. Він діяв у змові з лікарями різних медичних закладів області, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я. Щодня зловмисники заробляли близько 20 тисяч гривень".

Деталі: Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучили комп’ютери, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи з інформацією про клієнтів, незаповнені бланки сертифікатів міжнародного та внутрішнього зразків із печатками лікарів та лікарень, а також інші речові докази їх злочинної діяльності.

Слідчі з’ясували, що організатор шукав охочих отримати Covid-сертифікати без введення вакцини, які б відображалися у застосунку "Дія", а інші лікарі – вносили відповідні дані до електронних реєстрів охорони здоров’я.

Вартість такої послуги становила від 3 тисяч до 7,5 тисячі гривень.

Під час огляду автомобіля організатора цієї схеми поліцейські вилучили Covid-сертифікати міжнародного зразка, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони, де збережені переписки із клієнтами.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 ККУ.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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