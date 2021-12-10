Врачи торговали поддельными covid-сертификатами в Винницкой области

Правоохранители разоблачили в Винницкой области группу врачей, которые наладили схему продажи фиктивных covid-сертификатов.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Организовал заработок на фальшивках 37-летний медицинский работник, житель Винницкого района. Он действовал в сговоре с врачами разных медицинских учреждений области, которые вносили ложную информацию о вакцинации в электронную систему здравоохранения. Каждый день злоумышленники зарабатывали около 20 тысяч гривен".

Детали: Во время обысков по месту работы и жительства подозреваемых изъяли компьютеры, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи с информацией о клиентах, незаполненные бланки сертификатов международного и внутреннего образцов с печатями врачей и больниц, а также другие доказательства их преступной деятельности.

Следователи выяснили, что организатор искал желающих получить Covid-сертификаты без введения вакцины, которые отражались бы в приложении "Дия", а другие врачи – вносили соответствующие данные в электронные реестры здравоохранения.

Стоимость такой услуги составляла от 3 тысяч до 7,5 тысяч гривен.

Во время осмотра автомобиля организатора этой схемы полицейские изъяли Covid-сертификаты международного образца, черновые записи, банковские карты и мобильные телефоны, где сохранена переписки с клиентами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 УКУ.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Предыстория: