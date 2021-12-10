Поліція знайшла близько 30 молодиків, причетних до нападу на "Хвильовий", двоє отримали підозру

Поліція встановила близько тридцяти осіб, що підозрюються у нападі на київський бар "Хвильовий" на Подолі.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Дослівно: "Співробітники поліції… встановили близько тридцяти осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вказаного злочину. Сьогодні, 10 грудня, поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання кількох фігурантів і вилучили речові докази їх протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури двом неповнолітнім, 2005 та 2006 років народження, вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Деталі: В поліції нагадали, що санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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