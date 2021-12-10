Полиция нашла около 30 молодых людей, причастных к нападению на "Хвылевой"

Полиция установила около тридцати человек, подозреваемых в нападении на киевский бар "Хвылевой" на Подоле.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "Сотрудники полиции… установили около тридцати человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Сегодня, 10 декабря, полицейские провели санкционированные обыски по местам проживания нескольких фигурантов и изъяли доказательства их противоправной деятельности.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годам рождения, уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Детали: В полиции напомнили, что санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Предыстория:

26 ноября неизвестные молодые люди разбили помещения бара "Хвылевой", расположенного на столичном Подоле.