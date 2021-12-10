Збройні сили отримали від США ще 30 "Джавелінів" з ракетами – Арестович

Сполучені Штати Америки в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них.

Джерело: радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Арестовича: "Вчора (9 грудня – ред.) прибули 30 комплексів "Джавелін" та 180 ракет до них. Це чергова партія допомоги. І до нового року буде ще одна партія зброї.

Вони будуть перебувати на небезпечних напрямках, де саме – вирішить командування Збройних сил України. Частина з них вже перебуває на позиціях.

180 ракет – означають 160 танків російських, які будуть знищені. Це пів танкової дивізії.

Що передувало: 22 жовтня до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо.

Попередні дві партії вантажу було доставлено до України 10 та 18 жовтня.