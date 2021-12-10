Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Збройні сили отримали від США ще 30 "Джавелінів" з ракетами – Арестович

П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:58
фото: Міноборони

Сполучені Штати Америки в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них.

Джерело:  радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Арестовича: "Вчора (9 грудня – ред.) прибули 30 комплексів "Джавелін" та 180 ракет до них. Це чергова партія допомоги. І до нового року буде ще одна партія зброї.

Вони будуть перебувати на небезпечних напрямках, де саме – вирішить командування Збройних сил України. Частина з них вже перебуває на позиціях.

180 ракет – означають 160 танків російських, які будуть знищені. Це пів танкової дивізії.

Що передувало: 22 жовтня до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо.

Попередні дві партії вантажу було доставлено до України 10 та 18 жовтня.

Роман Петренко, УП
Теми: Збройні силиСШАвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів

Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією

Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 

Джонсон поговорив з Путіним про Україну, той зажадав переговорів про НАТО

Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Усі новини...
Збройні сили
Російські бойовики поранили двох українських військових на Донбасі
Внутрішній код Армії
Росія стягує танки, БМП та артустановки до лінії розмежування – розвідка
Останні новини
23:15
фотоКористувачі скаржаться на збої в роботі "Дії"
22:26
Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви
21:36
Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів
21:08
США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО
20:54
КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці
20:47
Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією
20:31
Кулеба вперше поспілкувався з новою главою МЗС Німеччини: обговорили Донбас і "Північний потік-2"
20:30
Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 
20:05
Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
20:01
Боррель: ЄС готовий до економічних санкцій у випадку посилення агресії Росії
Усі новини...