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Вооруженные силы получили от США еще 30 "Джавелинов" с ракетами – Арестович

Пятница, 10 декабря 2021, 18:58
Вооруженные силы получили от США еще 30 Джавелинов с ракетами – Арестович
фото: минобороны

Соединенные Штаты Америки в рамках договоренностей по военной помощи передали Украине еще 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Источник: советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Арестовича: "Вчера (9 декабря – ред.) прибыли 30 комплексов "Джавелин" и 180 ракет к ним. Это еще одна партия помощи. И до нового года будет еще одна оружейная партия.

Они будут находиться на опасных направлениях, где решит командование Вооруженных сил Украины. Часть из них уже находятся на позициях.

180 ракет – означают 160 российских танков, которые будут уничтожены. Это пол танковой дивизии.

Что предшествовало: 22 октября в Украину прибыла третья партия дополнительной международной безопасности помощи на 60 млн долларов от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

Предыдущие две партии груза были доставлены в Украину 10 и 18 октября.

Роман Петренко, УП

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Темы: Вооруженные силыСШАвойна
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