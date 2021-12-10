Росія запевнила США, що не продовжуватиме ескалацію – Зеленський
Президент США Джо Байден повідомив главі України Володимиру Зеленському, що Росія його запевнила у тому, що не продовжуватиме ескалацію щодо українських територій.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук
Пряма мова Зеленського: "Месседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави.
Мені здається, що на сьогодні це нехай невеликий, не кінцевий, але все ж таки дуже важливий результат.
Про компроміси ми ніякі не говорили. Ми говорили про те, що у нас може з’явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з РФ".
Нагадаємо: Сполучені Штати Америки вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.