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Росія запевнила США, що не продовжуватиме ескалацію – Зеленський

П'ятниця, 10 грудня 2021, 19:25
Росія запевнила США, що не продовжуватиме ескалацію – Зеленський
ФОТО: ОП

Президент США Джо Байден повідомив главі України Володимиру Зеленському, що Росія його запевнила у тому, що не продовжуватиме ескалацію щодо українських територій.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук

Пряма мова Зеленського: "Месседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави.

Мені здається, що на сьогодні це нехай невеликий, не кінцевий, але все ж таки дуже важливий результат.

Про компроміси ми ніякі не говорили. Ми говорили про те, що у нас може з’явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з РФ".

Нагадаємо: Сполучені Штати Америки вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденПутінвійнаДонбас
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