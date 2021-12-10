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Россия заверила США, что не будет продолжать эскалацию – Зеленский

Пятница, 10 декабря 2021, 19:25
Россия заверила США, что не будет продолжать эскалацию – Зеленский
ФОТО: ОП

Президент США Джо Байден сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Россия его заверила в том, что не будет продолжать эскалацию по украинским территориям.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук

Прямая речь Зеленского: "Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства.

Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат.

О компромиссах мы никаких не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ".

Напомним: США решили стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийБайденПутинвойнаДонбасс
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