Россия заверила США, что не будет продолжать эскалацию – Зеленский

Президент США Джо Байден сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Россия его заверила в том, что не будет продолжать эскалацию по украинским территориям.

Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук

Прямая речь Зеленского: "Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства.

Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат.

О компромиссах мы никаких не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ".

Напомним: США решили стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.