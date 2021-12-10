Россия заверила США, что не будет продолжать эскалацию – Зеленский
Пятница, 10 декабря 2021, 20:25
Президент США Джо Байден сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому, что Россия его заверила в том, что не будет продолжать эскалацию по украинским территориям.
Источник: Зеленский в интервью Наталье Мосейчук
Прямая речь Зеленского: "Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего независимого государства.
Мне кажется, что сегодня это пусть небольшой, не конечный, но все же очень важный результат.
О компромиссах мы никаких не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ".
Напомним: США решили стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.
Роман Петренко, УП