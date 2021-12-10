Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Столтенберг відхилив вимогу Путіна не допускати Україну до НАТО

П'ятниця, 10 грудня 2021, 23:43
ФОТО NATO.INT

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю відхилив вимогу Росії до Заходу не допустити приєднання України до Північноатлантичного альянсу, і нагадав, що питання про входження до альянсу вирішуватимуть країни-члени та сама Україна.

Джерело: Столтенберг на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, якого цитує телеканал NDTV

Пряма мова Столтенберга: "Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників щодо НАТО та сама Україна – і ніхто інший.

Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави".

Нагадаємо: Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Теми: НАТОУкраїнаПутінРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів

Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією

Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 

Джонсон поговорив з Путіним про Україну, той зажадав переговорів про НАТО

Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Усі новини...
НАТО
Новини 10 грудня: загострення в Азовському морі, РФ і розширення НАТО
РФ вимагає від НАТО офіційно скасувати обіцянку щодо членства України
Східних членів НАТО розлютила ідея Байдена щодо формату діалогу з Путіним - Bloomberg
Останні новини
23:15
фотоКористувачі скаржаться на збої в роботі "Дії"
22:26
Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви
21:36
Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів
21:08
США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО
20:54
КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці
20:47
Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією
20:31
Кулеба вперше поспілкувався з новою главою МЗС Німеччини: обговорили Донбас і "Північний потік-2"
20:30
Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 
20:05
Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
20:01
Боррель: ЄС готовий до економічних санкцій у випадку посилення агресії Росії
Усі новини...