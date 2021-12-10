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Столтенберг відхилив вимогу Путіна не допускати Україну до НАТО

П'ятниця, 10 грудня 2021, 22:43
Столтенберг відхилив вимогу Путіна не допускати Україну до НАТО
ФОТО NATO.INT

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю відхилив вимогу Росії до Заходу не допустити приєднання України до Північноатлантичного альянсу, і нагадав, що питання про входження до альянсу вирішуватимуть країни-члени та сама Україна.

Джерело: Столтенберг на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, якого цитує телеканал NDTV

Пряма мова Столтенберга: "Відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників щодо НАТО та сама Україна – і ніхто інший.

Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави".

Нагадаємо: Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Теми: НАТОУкраїнаПутінРосія
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