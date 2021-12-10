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Столтенберг отклонил требование Путина не допускать Украину в НАТО

Пятница, 10 декабря 2021, 23:43
ФОТО NATO.INT

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, и напомнил, что вопрос о вхождении в альянс будут решать страны-члены и сама Украина.

Источник: Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которого цитирует телеканал NDTV

Прямая речь Столтенберга: "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина – и никто другой.

Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, в которой крупные государства, такие как Россия, имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства".

Напомним: Российская Федерация требует от НАТО юридически отозвать обещание о вступлении Украины, которое было озвучено на саммите 2008 года в Бухаресте.

Темы: НАТОУкраинаПутинРосcия
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