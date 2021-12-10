В Україну прибуде 2,5 млн доз ковід-вакцини CoronaVaс

У неділю, 12 грудня, в Україну прибуде 2 млн 447 тис. доз вакцини проти корнавірусу CoronaVaс.

Джерело: пресслужба компанії "Лекхім"

Дослівно: "Загалом у неділю прибуде 2 млн 447 тис. доз.

Орієнтовний час прибуття 12:00 – 2 млн. доз, 19:20 – 447 тис. доз".

Деталі: У повідомленні зазначається, що поставки вакцини CoronaVaс здійснюються в рамках додаткової угоди між Синовак Лайф Саєнсіз Ко., Лтд. і ПрАТ "Лекхім".

Нагадаємо: Понад 14 мільйонів людей в Україні отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.