В Україну прибуде 2,5 млн доз ковід-вакцини CoronaVaс
Субота, 11 грудня 2021, 00:31
У неділю, 12 грудня, в Україну прибуде 2 млн 447 тис. доз вакцини проти корнавірусу CoronaVaс.
Джерело: пресслужба компанії "Лекхім"
Дослівно: "Загалом у неділю прибуде 2 млн 447 тис. доз.
Орієнтовний час прибуття 12:00 – 2 млн. доз, 19:20 – 447 тис. доз".
Деталі: У повідомленні зазначається, що поставки вакцини CoronaVaс здійснюються в рамках додаткової угоди між Синовак Лайф Саєнсіз Ко., Лтд. і ПрАТ "Лекхім".
Нагадаємо: Понад 14 мільйонів людей в Україні отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Українська правда