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В Украину прибудет 2,5 млн доз ковид-вакцины CoronaVaс

Суббота, 11 декабря 2021, 00:31
фото: Getty Images

В воскресенье, 12 декабря, в Украину прибудет 2 млн. 447 тыс. доз вакцины против корнавируса CoronaVaс.

Источник: пресс-служба компании "Лекхим"

Дословно: "В общей сложности в воскресенье прибудет 2 млн 447 тыс. доз.

Ориентировочное время прибытия 12:00 – 2 млн доз, 19:20 – 447 тыс. доз".

Детали: В сообщении отмечается, что поставки вакцины CoronaVaс производятся в рамках дополнительного соглашения между Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд. и ЧАО "Лекхим".

Напомним: Более 14 миллионов человек в Украине получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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