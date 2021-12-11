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Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора

Субота, 11 грудня 2021, 00:12
Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора
фото: КМДА

Київську міську державну адміністрацію підсвітили кольорами ЛГБТКІ-символіки з нагоди Міжнародного дня прав людини.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Мета акції, ініціаторами якої є Amnesty International та KyivPride, – привернути увагу громадськості і влади до важливості належної реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії".

Пряма мова заступника голови КМДА Миколи Поворозника: "Міжнародний день прав людини відзначають 10 грудня, бо в цей день 1948 року ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

Цей революційний документ проголосив, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за жодними ознаками. Сьогоднішня акція привертає увагу саме до рівності прав усіх без винятку людей. Упевнений, що визнання кожним із нас цієї рівності веде людей до свободи, взаємоповаги та миру".

Деталі: Як зазначила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук, в Україні ні законодавча база, ні правоохоронні органи не можуть забезпечити належного захисту ЛГБТКІ-людям, саме тому в Міжнародний день прав людини важливо привернути увагу до цієї проблеми.

"Київ, підтримавши нашу спільну боротьбу за безпечне місто для всіх, може стати прикладом для інших міст України. Ми закликаємо розпочати системні зміни на рівні міста для підвищення рівня безпеки для всіх без винятку", – підкреслила Оксана Покальчук.

Директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон наголосив, що в Києві, як у столиці, що має бути прикладом для інших міст, "кожному та кожній, незалежно від віку, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності має бути безпечно".

 
 

Українська правда

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Теми: КиївКМДАЛГБТ
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