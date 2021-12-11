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Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага

Суббота, 11 декабря 2021, 00:12
Мэрию Киева подсветили цветами ЛГБТ-флага
фото: КГГА

Киевскую городскую государственную администрацию подсветили цветами ЛГБТКИ-символики по случаю Международного дня прав человека.

Источник: КГГА

Дословно: "Цель акции, инициаторами которой являются Amnesty International и KyivPride – привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии".

Прямая речь заместителя председателя КГГА Николая Поворозника: "Международный день прав человека отмечают 10 декабря, потому что в этот день 1948 ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены ни по каким признакам. Сегодняшняя акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру".

Детали: Как отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук, в Украине ни законодательная база, ни правоохранительные органы не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТКИ-людям, именно поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.

"Киев, поддержав нашу общую борьбу за безопасный город для всех, может стать примером для других городов Украины. Мы призываем начать системные изменения на уровне города для повышения уровня безопасности для всех без исключения", – подчеркнула Оксана Покальчук.

Директор ОО "КиевПрайд" Ленни Эмсон подчеркнул, что в Киеве, как в столице, которая должна быть примером для других городов, "каждому и каждому, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности должно быть безопасно".

 
 

Украинская правда

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Темы: КиевКГГАЛГБТ
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