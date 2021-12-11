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У розмові Байден і новий канцлер Німеччини торкнулися питання України

Субота, 11 грудня 2021, 01:50
фото: Getty Images

Президент Штатів Джо Байден у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом привітав його з призначенням, а також лідери обговорили важливі теми, зокрема і протидію ескалації російських сил навколо України.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Президент Байден підтвердив свою підтримку міцних американо-німецьких відносин і бажання подальшого зміцнення трансатлантичного співробітництва в найближчі роки.

Лідери обговорили спільну роботу в повному спектрі глобальних викликів, включаючи зусилля з подолання пандемії COVID-19, боротьбу із загрозами зміни клімату і протидію ескалації російських сил навколо України".

Нагадаємо: Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Брюсселі на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Європейський союз працює над тим, щоб не допустити воєнного вторгнення Росії через кордон України.

Українська правда
Теми: СШАНімеччинаУкраїнаБайден


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