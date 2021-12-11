В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины

Президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.

Источник: Белый дом

Дословно: "Президент Байден подтвердил свою поддержку крепких американо-германских отношений и желание дальнейшего укрепления трансатлантического сотрудничества в ближайшие годы.

Лидеры обсудили совместную работу в полном спектре глобальных вызовов, включая усилия по преодолению пандемии COVID-19, борьбу с угрозами изменения климата и противодействие эскалации российских сил вокруг Украины".

Напомним: Канцлер Германии Олаф Шольц в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Европейский союз работает над тем, чтобы не допустить военного вторжения России через границу Украины.