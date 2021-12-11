Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины

Суббота, 11 декабря 2021, 00:50
В разговоре Байден и новый канцлер Германии затронули вопрос Украины
фото: Getty Images

Президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.

Источник: Белый дом

Дословно: "Президент Байден подтвердил свою поддержку крепких американо-германских отношений и желание дальнейшего укрепления трансатлантического сотрудничества в ближайшие годы.

Лидеры обсудили совместную работу в полном спектре глобальных вызовов, включая усилия по преодолению пандемии COVID-19, борьбу с угрозами изменения климата и противодействие эскалации российских сил вокруг Украины".

Напомним: Канцлер Германии Олаф Шольц в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Европейский союз работает над тем, чтобы не допустить военного вторжения России через границу Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАГерманияУкраинаБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
США
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: