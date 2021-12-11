Зеленський відповів президенту Хорватії на критику прем'єра через візит в Україну

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту Хорватії Зорану Мілановичу на критику прем’єр-міністра за візит в Україну.

Джерело: Зеленський у twitter

Пряма мова: "Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не "шарлатанством", а виявом солідарності та дружби".

Що передувало: Міланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Росією "чистим шарлатанством".

Міланович вважає, що візит прем'єра в Україну може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.

Нагадаємо: Пленкович приїжджав до України з дводенним візитом, відвідав Київ та Львів. Під час візиту було оголошено, що Хорватія приєдналася до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації щодо визнання європейської перспективи України.